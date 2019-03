Doch keine Schließung: Campingplatz am Bühl wird runderneuert

Kosten müssen noch geprüft werden

+ © Peter Dilling Perspektive für Camping am Bühl: Die idyllisch gelegene Anlage soll umstrukturiert, Dächer erneuert und die Versorgungseinrichtungen modernisiert werden. © Peter Dilling

Der in einigen Teilen marode Campingplatz am Bühl im Kreis Kassel hat doch noch eine Zukunft. Die verbliebenen acht Dauercamper müssen sich also wahrscheinlich keine neue Bleibe suchen.