Ahnataler bestieg zum zweiten Mal 5895 Meter hohen Kilimandscharo

Ein 55-Jähriger aus Ahnatal hat zum zweiten Mal den Kilimandscharo bestiegen.

„Warum tue ich mir das eigentlich an?“, fragt sich Christian Thiemann zum wiederholten Mal. Vor wenigen Minuten hat er sich erbrochen – ein Fall von Höhenkrankheit, das ist ganz normal, wenn man sich wie er auf mehr als 5000 Metern Höhe bewegt.

In diesem Moment, erinnert sich Thiemann, sind es nur noch wenige Meter bis zum Gipfelkreuz des Kilimandscharos in Tansania. Er ist am Ende seiner Kräfte. Die Luft ist zu dünn, leichte Schnappatmung tritt auf.

So kurz vorm Ziel will der 55-Jährige aber nicht aufgeben. Und so besteigt der Ahnataler Anfang des Jahres zum zweiten Mal den höchsten Berg Afrikas: den 5895 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania. Und das obwohl er und sein Kletterbuddy Thomas Creutz sich beim ersten Abstieg vor fünf Jahren geschworen hatten: „Nie wieder.“ Einem fröhlichen Wanderausflug gleicht die Besteigung des Kilimandscharos nämlich nicht. Atemnot, Übelkeit und Durchfall gehören dazu. „An der sogenannten Höhenkrankheit sterben jedes Jahr im Schnitt zehn Touristen beim Aufstieg“, sagt Thiemann.

Sieben Tage nur laufen, nachts auf dem Boden im Zelt schlafen und sich diesem körperlichen Risiko aussetzen: Warum hat sich Thiemann auf dieses verrückte Abenteuer eingelassen, und das gleich zweimal? „Zu meinem 50. Geburtstag wollte ich damals ein besonderes Abenteuer erleben“, sagt er. Kurz davor hatte Thiemann in der HNA über einen Bergsteiger aus der Region gelesen, der den Kilimandscharo bezwungen hatte. „Das kann ich auch, dachte ich mir“, sagt der Ahnataler. Online machte er sich auf die Suche nach einem Reisepartner. Mit Thomas Creutz aus Kiel ging es dann nach sieben Monaten Reiseplanung, bewusster Ernährung und umfangreichen Trainings, sowie mit 16 Kilo Körpergewicht weniger in den Flieger nach Tansania.

Da wurde der gelassene Ahnataler dann doch ein bisschen hibbelig. „So herzlich wie vor dieser Reise habe ich mich noch nie von meiner Frau verabschiedet“, sagt der Bergsteiger. Angst habe er aber keine verspürt, „eher so eine innerliche Unruhe.“

Für die Kilimandscharo-Besteigung hatten Thiemann und Creutz eine geführte Tour gebucht. „Auf eigene Faust darf man nicht hoch. Das ist vom afrikanischen Gesetz vorgeschrieben“, erklärt Thiemann. Kochen, Zelte aufbauen und den Weg finden – diese Aufgaben werden Kilimandscharo-Touristen von einem einheimischen Team aus zwei Guides und acht Trägern abgenommen. Die Träger schleppen Equipment und Gepäck der Gäste. 20 Kilo dürfen sie jeweils schultern. Dazu gehören Schlafsachen, Kleidung, aber auch Zelte und Verpflegung.

Thiemann musste nur einen Tagesrucksack tragen. „Trotzdem waren die Träger viel schlechter ausgestattet als wir“, sagt Thiemann. Teilweise hätten sie den Berg in Jogginghosen und Badelatschen bestiegen. „Das hat mich so erschreckt, dass ich am Ende meine gesamte Ausrüstung an die Träger verschenkt habe“, sagt er.

Nach dem siebentägigen Aufstieg und der Reise an die eigenen Grenzen ist ihm das Team ans Herz gewachsen. Als die Gruppe endlich am „Stella-Point“, der Spitze des 5895 Meter hohen Berges steht, fallen sie sich in die Arme. Thiemann blickt über die Weiten von Tansania, keucht vor Anstrengung und weint vor Erleichterung.

„Ich hatte bei beiden Touren Pipi in den Augen“, sagt er. Trotz Höhenkrankheit und körperlicher Tortur war sich der Ahnataler in diesem Moment sicher: „Thomas und ich gehen ein drittes Mal auf den Kili.“

Von Eva-Sophia Haußen