Ahnataler Kita-Kinder sollen in 53 Container ziehen

Von: Valerie Schaub

Millimeterarbeit: Wenn die Container nicht genau sitzen, wirkt sich das auf die gesamte Konstruktion aus. Ab September sind sie die neue Bleibe für die Kinder aus der Kita Königsfahrt. © Valerie schaub

Währen die Kita Königsfahrt in Ahnatal saniert wird, werden rund 140 Kinder in einen Übergangsbau umziehen. Die Container dafür stehen schon.

Ahnatal – Vom Lkw schweben sie wie schwerelos auf ihren Platz: In Ahnatal sind vor Kurzem die Container für eine Übergangskita geliefert und am Seesenweg neben dem Spielplatz aufgestellt worden. 53 Container auf zwei Stockwerken sollen im September die neue Bleibe für rund 140 Kinder sein. Sie ziehen aus der Kita Königsfahrt um, denn die soll ab Herbst saniert werden.

Ganz so schwerelos, wie es aussieht, geht die Arbeit dann doch nicht. Denn beim Platzieren der Container kommt es auf jeden Millimeter an, erklärt Polier Dieter Thalmann. „Wenn wir unten schon einen Fehler machen, wandert der bis hoch unters Dach.“ Was nicht hundertprozentig passt, wird mit der Flex passend gemacht.

Weil es so viele sind, werden die Container aus drei verschiedenen Lagern in Deutschland angeliefert. Immer zwei passen auf einen Lkw und werden von dort mit einem Kran auf das Fundament gehoben. Die Mitarbeiter setzen sie an ihren Platz und verankern sie.

„Normalerweise schaffen wir 20 am Tag, hier sind es 25 – ein gutes Programm“, sagt Polier Thalmann. Nach zwei Tagen stehen die Container. Fenster und Türen sind schon dran, die Treppe wird fix und fertig angeliefert. Manche Türausschnitte müssen noch nachgeholt werden, erklärt Bauamtsleiter Yakup Akcuru. Dann stehen Innenausbau und Möblierung an.

In der neuen Behausung werden die Kita-Kinder, fünf Gruppen und eine Krippengruppe, großzügig Platz haben – viel mehr, als in ihrem jetzigen Standort, 18 Quadratmeter misst ein Container, die Grundfläche beträgt 520 Quadratmeter. Jede Gruppe wird einen eigenen Schlafraum und ein eigenes Bad bekommen. Auf der Wiese werden etwas mehr als 2100 Quadratmeter als Spielbereich gestaltet.

Anfang September soll alles fertig sein – „wenn die Lieferanten mitspielen“, sagt Polier Thalmann. Denn vor allem Türen seien momentan schwer zu bekommen. Warum? Das weiß keiner so genau. Ähnlich sieht es auf dem Containermarkt aus. „Wir hatten Glück“, sagt Akcuru. Die Container mussten nicht erst produziert werden.

Geheizt werden soll die Übergangskita mit Gas. Um die große Anlage besser zu dämmen, liegen unter den Containern spezielle Thermobodenmatten. Auch ein Dach mit leichter Schräge soll zusätzlich dämmen.

Die Gemeinde hat die Container für drei Jahre gemietet. 180 000 Euro kostet sie das im Jahr. Die Verwaltung kalkuliert mit einem großzügigen Puffer für die Sanierung wegen des Fachkräftemangels. Akcuru: „Wir kriegen keine Handwerker.“

Weil der Platz in der Kita Königsfahrt nicht mehr ausreichte, war zuletzt schon eine Gruppe in die Helfensteinschule umgezogen. Doch die Räume werden jetzt benötigt. Neuer Platz wird dann in der Kita während der Sanierung geschaffen: Räume sollen vergrößert werden und zusätzliche entstehen, auch die Küche und Elektro- und Kanalanschlüsse werden erneuert.