Malochen für die neue Piste: Ahnataler Radsportverein verteilt 60 Tonnen Asphalt auf BMX-Arena

Von: Valerie Schaub

Teilen

Mit eigens für solche Strecken angepassten Rüttelplatten presst Michael Grunze von der Fachfirma Schneestern aus dem Allgäu die Schicht fest. © Schaub, Valerie

Es ist eine Knochenarbeit: Meter für Meter karren, schütten, rechen und rütteln Radsportfans in Ahnatal neuen Asphalt auf die Kurven der BMX-Arena.

Ahnatal – Insgesamt sind es 60 Tonnen, in eine Schubkarre passt gerade mal ein Tausendstel davon. Erst im Mai kämpften auf diesem Asphalt noch internationale Radsportler.

Aber die Knochenmaloche, wie es Carsten Rövenstrunk vom Rad-Sport-Club nennt, muss sein. Erstens ist in den steilen Kurven kaum etwas anderes möglich und zweitens hatten sich Risse und Bodenwellen bemerkbar gemacht, erklärt er. „Wenn die Profis mit 60 km/h und sechs Bar in den Reifen da drüber fahren, haut’s die weg.“

Seit drei Wochen laufen deshalb die Vorbereitungen für die Sanierung der Bahn. „Wir mussten den alten Asphalt erst mit Hochdruck reinigen“, berichtet Carsten Rövenstrunk. An der ersten Kurve ist Richtung Rasenallee außerdem eine Stützmauer entstanden, die den Hügel jetzt besser abfängt.

BMX-Arena für Ahnatal

Den härtesten und wichtigsten Teil – die Kurven – erledigen die Vereinsmitglieder zusammen mit fünf Mitarbeitern einer Fachfirma, die sich auf Sportbahnen dieser Art spezialisiert hat: Den Asphalt vom Lkw mit Schubkarren auf die Bahn schieben, verteilen.

„Selbst die Lkw-Fahrer haben es noch nicht erlebt, dass hier 60 Tonnen Schüttgut mit der Hand eingebaut werden“, sagt Rövenstrunk mit einem Schmunzeln. Wenn die schwarzen Steinchen auf dem Boden landen, werden sie mit einer Art Rechen glatt gezogen, an einzelnen Stellen mit Spachteln geformt.

Machen die BMX-Arena in Ahnatal Meter für Meter wieder fit: Maximilian Guthmann zieht das Schüttgut flach, seine Vereinskollegen vom RSC sorgen für Nachschub aus dem Asphalt-Lkw. Von links: Daniel Schlang, Alexander Roß, Moritz Brodmann und Dennis Schwarz. © Valerie Schaub

Dabei kommt es auf Details an: Denn wie das Schüttgut verdichtet und verteilt wird, welche Neigung es hat, wo die Kurve ausläuft, all das hat Auswirkungen auf die Fahrt der Sportler. „Man kann eine Bahn auch unfair bauen“, sagt Daniel Schlang. Er muss es wissen. Schlang fuhr zehn Jahre im Nationalteam, wurde in Ahnatal Deutscher Meister und reiste als Ersatzmann zu den Olympischen Spielen. Seine Expertise ist gefragt: „Wenn man 10 000 Kurven gefahren ist, sieht man das mit bloßem Auge.“

Die Leidenschaft für den Sport teilen alle, die mit anpacken. Die Leidenschaft für das Asphaltieren entsteht gerade. Die nächsten 60 Kilo Steine landen auf der Kurve. Die Firma Schneestern aus dem Allgäu rückt dem Schüttgut dann mit Rüttelplatten zu Leibe. Weil auf Pumptracks oder BMX-Strecken wie der in Ahnatal andere Gegebenheiten als im Straßenbau herrschen, hat die Fachfirma ihre Rüttelplatten etwas zurechtgerückt. „Wir kaufen die von der Stange und bauen sie für uns um“, erklärt Michael Grunze. Mit dem Verein zusammenzuarbeiten, sei toll. „Sie sind alle mit Herzblut dabei und die Arbeit wird wertgeschätzt.“

Verein investiert 25.000 Euro

„Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir selbst die Bahn verändern“, sagt Vereinsmitglied Dennis Schwarz. Er freut sich darauf, bald wieder schneller in den Kurven fahren und anders überholen zu können. „Die Bahn wird wieder anspruchsvoller.“

Mit diesem Engagement hat der Verein 2010 die Bahn gebaut. Mittlerweile genügt sie internationalen Standards und ist einer der hessischen Landesstützpunkte. Neben der Knochenarbeit investiert der Verein 25 000 Euro Eigenmittel, 35 000 Euro kommen vom Land, 10 000 von der Gemeinde und dem Landkreis. (Valerie Schaub)