Der Ahnataler SPD-Vorsitzende tritt 2020 bei der Bürgermeisterwahl an

Hier tankt er Kraft: Stephan Hänes in seinem Garten in Weimar. Von hier sind es nur ein paar Schritte bis zum Rathaus, in das er im Herbst 2020 gerne als Bürgermeister einziehen würde.

Einen kürzeren Arbeitsweg als er könnte man kaum haben. Knapp zwei Minuten Fußweg sind es von Stephan Hänes Wohnung zum Rathaus in Weimar. Aber das ist nicht der Grund, weshalb der Vorsitzende der SPD Ahnatal nun ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geht.

Denn Hänes ist nicht nur Kaufmann, er denkt auch wie einer, wenn es darum geht, die Politik in seiner Heimatgemeinde zu gestalten. Wo sind Innovationen nötig, wo hat die Gemeinde Nachteile im Wettbewerb mit Nachbarkommunen, wo muss Ahnatal besser werden? Das sind Fragen, die ihn umtreiben. „Wir müssen schneller arbeiten“, sagt der 53-Jährige.

Aktiv gestalten, das ist sein Ziel. Und den Menschen zuhören. „Das wird das Wichtigste sein“, sagt Hänes. Ab dem Herbst will er mit Hausbesuchen beginnen, um herauszufinden, wie die Menschen ticken, welche Anregungen und Ideen sie haben. „Ich will frischen Wind nach Ahnatal zu bringen“, erklärt Hänes seine Motivation, sich als Bürgermeister für die Wahl im Herbst 2020 zu bewerben.

Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl im November 2014 hatte die SPD nach einer missglückten Kandidatenkür keinen Bewerber ins Rennen geschickt und sich damit selbst ins Abseits gestellt. Umso wichtiger war es Hänes jetzt, frühzeitig ein Zeichen zu setzen. „Warum soll ich mich zurückhalten, wenn ich weiß, was ich will“, sagt Hänes. Sein Entschluss und seine Lust auf das Amt wurden noch einmal verstärkt durch die hundertprozentige Zustimmung der Mitglieder des Ortsvereins. „Das gibt natürlich Kraft und ist ein sehr gutes Gefühl.“

In der SPD ist er genauso verwurzelt wie in Ahnatal. Mit 18 trat er der Partei bei, der Nato-Doppelbeschluss lag noch nicht lang zurück, das Thema soziale Gerechtigkeit trieb ihn damals und treibt ihn noch heute um. Sozialdemokratisches Vorbild war und ist Willi Brandt.

In Ahnatal gebe es einiges anzupacken, sagt Hänes. Die Erweiterung von Kindergärten- und Krippenplätzen, der Ausbau der stationären Pflegeplätze für Ältere in Weimar, die Ausweisung von Neubaugebieten und die Sanierung maroder Straßen stehen ganz oben auf seiner Agenda, sollten ihn die Ahnataler Ende 2020 zum Bürgermeister wählen.

In das Thema Straßenbaubeiträge soll laut Hänes auch noch mal Bewegung kommen. Im November hatten die Gemeindevertreter auf Antrag der SPD beschlossen, wiederkehrende Beiträge einzuführen. Dieser Prüfauftrag soll nun gestoppt werden. Denn in Wiesbaden werde gerade in einer Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene nach einer Lösung gesucht. Deshalb sei er zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung, die Beiträge komplett aufzuheben. „Man muss auch mal den Mut haben, Dinge zurückzunehmen und Arsch in der Hose haben“, sagt Hänes. „Wir müssen konstruktiv Lösungen finden, die für die Bürger sinnvoll sind.“