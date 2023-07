„Er war voller Tatendrang“ – Geert Platner ist im Alter von 77 Jahren gestorben

Er engagierte sich für die Flüchtlingshilfe und Erinnerungsarbeit, als Lehrer und weit darüber hinaus. Ein Nachruf auf den Ahnataler Geert Platner.

Ahnatal – Wer zusammenzählen will, für was sich Geert Platner eingesetzt hat, findet gar kein Ende. So lang ist die Liste mit Projekten zur Erinnerungsarbeit und Flüchtlingshilfe, zur politischen Bildung sowie von Buchveröffentlichungen und Reisen. Bis zuletzt hatte der Ahnataler und Bundesverdienstkreuzträger noch Ideen. Vor einer Woche ist Geert Platner mit 77 Jahren gestorben.

„Er war voller Tatendrang“, beschreibt ihn Sohn Christian Platner. Während und nach seiner Lehrerlaufbahn in Witzenhausen, Waldkappel, Bad Emstal und Kassel schaffte er es, Menschen zu motivieren, sich mit sensiblen und gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Manchmal entstanden daraus Buchveröffentlichungen, wie bei „Schule im Dritten Reich“.

Platner war Anfang der 80er-Jahre als Lehrer in den Fächern Deutsch und Gesellschaftslehre an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kassel tätig. Mit seiner Hilfe erfuhren die Schüler von Bundeskanzler Helmut Schmidt und anderen Zeitzeugen, wie sie im Dritten Reich ihre Schulzeit erlebt haben. Dabei deckten sie die Geschichte des Buchenwald-Häftlings Wilhelm Hammann auf. Als dieser posthum in Israel gewürdigt wurde, reiste Platner mit Schülern und seinem 13-jährigen Sohn Christian dorthin.

Sein Vater übernahm stets die Rolle eines Moderators, erzählt der 52-Jährige. Dass er gemeinsam etwas mit jungen Menschen herausfinden und bewegen kann, trieb ihn an – auch im Einsatz gegen den Braunkohleabbau am Hohen Meißner.

Weil er ein Familienmensch war, integrierte er seine Familie in Projekte und nahm sie auf Reisen mit. Auch mit ehemaligen Schülern hielt er später Kontakt. So erzählt Sohn Christian von gemeinsamen Urlauben, später auch mit Enkeln. Einmal fuhren sie mit zwei Wohnmobilen nach Sizilien – Sohn Christian, eine seiner Schwestern, sein Vater und erwachsene Schüler.

Ins Ausland zog es Geert Platner schon in jungen Jahren. „Sein Onkel wohnte in Bremerhaven“, berichtet der Sohn. Die Ozeandampfer, die bis nach New York fuhren, begeisterten ihn. Er heuerte Mitte der 60er-Jahre als Hilfssteward in den Ferien an und kümmerte sich an Deck um die Stewards, bewirtete sie, spielte mit ihnen Karten.

Auch nach seiner Pensionierung blieb sein Engagement für Verfolgte und Geflüchtete ein Herzensanliegen. Er initiierte Hilfsaktionen und sammelte privat Spenden für Flüchtlinge in Griechenland. Zusammen mit der documenta 14 engagierte er sich für die Anerkennung der griechischen Forderungen zur Wiedergutmachung gegenüber Deutschland und wurde aktiver Weggefährte des Kasseler Friedensforums.

Als seine Ehefrau 2010 starb, packte er ihren Rollator und Krankenstuhl kurzerhand ins Auto und rief mit seinem Sohn zu weiteren Spenden auf. Gemeinsam fuhren sie die Spenden auf der Rückbank in eine Krankenstation nach Griechenland.

Auch als ihm wegen einer Parkinsonerkrankung das Sprechen zunehmend schwerer fiel, machte er weiter. Er fand immer Kontakte, die ihn unterstützten, einen Schritt weiterbrachten. Seine Hartnäckigkeit, sein Mut, seine freundliche Art und besondere Ausstrahlung – Eigenschaften, die ihm Weggefährten zuschreiben – zahlten sich aus. In seinem letzten Lebensjahr wurde Geert Platner schwer krank. Schließlich starb er im Kreis seiner Familie.

„Er hat unheimlich viel geleistet“, fasst Ahnatals Bürgermeister Stephan Hänes zusammen. „Er war ein Bürger, der wenig Wert auf Auszeichnungen gelegt hat. Vielmehr hat er sich für andere Menschen, Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt.“