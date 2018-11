Kater saß drei Tage im Baum: Freiwillige Feuerwehr Ahnatal befreit Tier 

Drei Tage saß Kater Hagrid in etwa elf Metern Höhe in einem Baum bei Heckershausen und kam nicht mehr runter. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Ahnatal wurde er am Sonntagnachmittag gerettet.

„Was findet denn hier statt, eine Übung?“, fragte ein Spaziergänger überrascht, als er am Sonntagnachmittag am Waldrand von Heckershausen auf die Freiwillige Feuerwehr Ahnatal traf. Elf Feuerwehrmänner waren im Einsatz und bauten eine lange Leiter zwischen den Bäumen auf. Ein Feuer war nirgends zu sehen. Doch wer genau hinhörte, der konnte ein klägliches Maunzen hören.

In luftiger Höhe, etwa elf Meter über dem Boden, saß ein schwarz-weißer Kater im Baum und rührte sich nicht. „Wir wurden von den Haltern informiert, dass ihr Kater seit drei Tagen im Baum sitzt und von alleine nicht runterkommt“, erklärte Einsatzleiter Daniel Hotz. Zuvor hatte die Familie bereits selbst versucht, ihren Kater namens Hagrid vom Baum zu locken.

Doch weder Futter noch gutes Zureden konnten das Tier davon überzeugen, vom Baum zu klettern. Und auch mit Hilfe einer Leiter und eines an einer Teleskopstange befestigten Korbes war der Kater nicht zu erreichen. Also wandten sich die Halter hilfesuchend an Daniel Hotz, stellvertretender Gemeindebrandinspektor in Ahnatal.

Katze aus Baum retten: Kosten für Feuerwehr

Der stellte fest, dass die Feuerwehr den Kater über ihre dreiteilige, zwölf Meter lange Schiebleiter erreichen könnte. „Dann haben wir erst einmal geklärt, ob die Familie den Einsatz wünscht. Denn die Kosten haben sie in diesem Fall selbst zu tragen“, erklärte Hotz. Nachdem er grünes Licht bekommen hatte, startete er den „Hilfeleistungseinsatz Tierrettung“.

Gemeinsam bauten die Feuerwehrmänner die Leiter auf, was auf dem unebenen Grund nicht ganz einfach war. Dann kletterte Marcel Stiebritz hinauf, während seine Kameraden die Leiter sicherten. Nachdem er die Höhe des Katers erreicht hatte, sprach er mit ruhiger Stimme auf Hagrid ein, streichelte ihn und lockte ihn so etwas näher zu sich heran. Dann packte er den Kater mit sicherem Griff und zog ihn zu sich auf den Arm. Anschließend bestieg auch Bastian Noffke die Leiter und gemeinsam setzten sie den Kater in einen Sack und brachten ihn sicher zu Boden, wo die elfjährige Lara ihren Hagrid überglücklich in Empfang nahm.

+ Überglücklich: Nach der gelungenen Rettung nimmt Lara ihren Kater Hagrid überglücklich von Feuerwehrmann Bastian Noffke in Empfang. © Meike Schilling

„Dass wir Katzen aus Bäumen retten, ist eher selten“, sagte Hotz. Doch solche Einsätze gehörten zu den Aufgaben der Feuerwehr. „Da ist es schon richtig uns anzurufen“. Ein eher kurioser Einsatz ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. „Einmal haben wir ein Eichhörnchen aus einem Baum gerettet. Der Schwanz des Tieres hatte sich in den Ästen verfangen. Es hing kopfüber im Baum und konnte sich nicht befreien.“

Von Meike Schilling

