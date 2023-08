Gefahr durch Carbon und Asbest: Ahnataler Wehr muss nach Brand Schutzanzüge entsorgen

Von: Valerie Schaub

Bei dem Brandeinsatz in Ahnatal-Weimar hatten die Wehrleute mit vielen Problemen auf einmal zu kämpfen: Asbest, Carbon und Lithium-Ionen-Akkus. Am Ende mussten sie ihre Kleidung entsorgen. © Feuerwehr Ahnatal

Nicht nur Feuerwehrleute, auch ihre Schutzanzüge müssen viel aushalten: Spezialwaschmaschinen machen die Kleidung wieder einsatzfähig – meistens zumindest.

Ahnatal – In einem besonderen Fall der Feuerwehr in Ahnatal halfen auch Spezialwaschmaschinen in Wolfhagen nicht weiter: Nach einem ungewöhnlichen Brandeinsatz sah die Feuerwehr keine andere Lösung, als 25 Schutzanzüge auszumustern.

Der Grund: Sie kamen im Einsatz mit krebserregenden und giftigen Asbest- und Kohlenstofffasern in Kontakt. Kostenpunkt: 25 000 Euro, mindestens. Wie es dazu kam, erzählen Einsatzleiter und Gemeindebrandinspektor Daniel Hotz, Feuerwehrmann Denny Goldhahn und Kreisbrandmeister Volker Heerdt.

Im März wird die Ahnataler Feuerwehr nachts zu einem Hausbrand in Weimar gerufen. Vor Ort sieht es zunächst nach einem Zimmerbrand aus. Die Bewohner haben sich ins Freie gerettet.

Die Löscharbeiten aber gestalten sich schwierig. Die Wehr ruft andere Wehren zu Hilfe. „Der Brand war nicht unter Kontrolle zu bekommen“, sagt Daniel Hotz. Abwechselnd löschen acht Zweiertrupps im Innern, zu ihnen gehört auch Denny Goldhahn. Der Brand greift aufs Dachgeschoss über. Dann kommt es zu einem unüblichen Phänomen: „Die Funken sprühten wie ein Feuerwerk.“

Das Dach ist mit Asbest belastet. Die Ziegel zerspringen. „Sie spritzten durch die Einsatzstelle, auch Kräfte in 100 Meter Entfernung wurden getroffen“, sagt Hotz.

Bei den Nachlöscharbeiten stellt sich heraus: Der Bewohner hatte unterm Dach mehrere Carbonfahrräder und Teile gelagert. „Wenn das verbrennt, ist das hochtoxisch.“ Für die schnelle Brandausbreitung sorgten Lithium-Ionen-Akkus aus Modellautos. Auf eine gefährliche Atmosphäre ist die Feuerwehr vorbereitet, allein schon wegen Verbrennungsgasen, erklärt der Gemeindebrandinspektor. Aber Asbest und Kohlenstoff gelten als Sondermüll. Deshalb wird das Haus nach dem Brand abgesperrt, eine Sonderfirma ist für die fachgerechte Entsorgung der Stoffe zuständig.

Aber was passiert mit den belasteten Schutzanzügen? Die Wehrleute ziehen sie noch am Einsatzort aus und verpacken sie luftdicht. „Wir sind teilweise in Unterhose ins Feuerwehrhaus gefahren“, sagt Hotz.

Nach dem Einsatz spricht er mit dem Brandschutzaufsichtsdienst, Fachexperten und den Herstellern. Die wollen keine Garantie dafür übernehmen, dass die Kleidung ihre Schutzwirkung behält. „Die Fasern sind nicht sichtbar, sie könnten auch die Waschstraße kontaminieren.“ Am Ende überwiegt das Risiko, die Wehr erklärt die Anzüge zu Sondermüll.

25 neue Schutzanzüge müssen so schnell wie möglich wieder her. 1000 bis 1200 Euro kostet einer. Wieder steht die Wehr vor einem Problem: „Die Industrie ist sehr schwerfällig“, sagt Hotz. „Wir haben noch Bestellungen von 2021 offen.“ Innerhalb von Stunden stellt der Gemeindevorstand die benötigten 25 000 Euro zur Verfügung. Unterstützung bei der Suche nach neuen Anzügen gibt es vom Landkreis und anderen Wehren.

Viele Gespräche haben Hotz und seine Kameraden noch geführt. Auch darüber, ob Einsatzkräfte möglicherweise etwas von den giftigen Fasern inhaliert haben könnten. Zu 100 Prozent ausschließen lässt sich das nicht. Aber: „Fachleute sagen, es ist unwahrscheinlich“ – das ist nicht nur den Atemmasken, sondern, wie Hotz sagt, auch dem schnellen Eingreifen zu verdanken. Einsatzstellenhygiene habe zu Recht einen hohen Stellenwert.