Graffiti machen Ahnatal bunt: Jugendliche gestalten Mauer

Von: Clara Veiga Pinto

Verschönerten mit Spraydosen eine Mauer in Ahnatal: (von links) Leon Haug, Graffiti-Künstler Momo Riedmüller, Mika Käkel und Jugendarbeiter Veit Waldeck. © clara pinto

In Ahnatal dürfen Jugendliche jetzt ganz offiziell eine Brücke mit Graffiti besprühen. In einem Workshop haben sie sich schon ausprobiert.

Ahnatal – Kinder und Jugendliche nach der Coronazeit wieder zusammenbringen und gleichzeitig die Gemeinde bunter gestalten: Das ist das Ziel des Graffiti-Projektes „Gestaltet euer Dorf“. Dazu aufgerufen hatte die Jugendarbeit der Gemeinde Ahnatal.

Was dabei rausgekommen ist: Die Mauer an der Dörnbergstraße, Ecke Raiffeisenplatz in Weimar ist nun bunt. Der Schriftzug „Keep Going“ (weitermachen) ziert die bisher so triste gräuliche Wand.

Zehn Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren arbeiteten gemeinsam unter der künstlerischen Leitung des Kasseler Graffiti- und Hip-Hop-Künstlers Momo Riedmüller an diesem Projekt. Er führte die Jugendlichen langsam an das Graffiti-Sprayen heran – im Workshop konnten sie sich ausprobieren und verschiedene Sprüh-Techniken anwenden.

„Den Schriftzug Keep Going haben wir uns überlegt, um eine positive Botschaft nach der Coronazeit zu vermitteln“, sagt Riedmüller. Der Lebensalltag vieler junger Menschen war in dieser Zeit sehr eingeschränkt, weiß Jugendarbeiter Veit Waldeck. Bei vielen hätten die Jahre negative Auswirkungen auf die soziale Kompetenz gehabt. „Wir wollten, dass sich die Jugendlichen in einer Gruppe zusammenfinden und gemeinsam etwas erschaffen“, sagt Waldeck.

Die Rückmeldung der Ahntaler fiel durchweg positiv aus. „Viele Menschen haben sich gefreut, dass die Mauer jetzt bunt ist“, sagt Waldeck. „Und auch der Bürgermeister ist ein Fan davon“, fügt Riedmüller hinzu. Die Jugendlichen hätten nach dem kleinen Graffiti-Exkurs noch mehr Lust auf das Sprayen gehabt. „Alle haben sich Mühe gegeben und haben tatsächlich großes Talent“, sagt der Graffiti-Künstler.

Aus diesem Grund soll es mit dem Projekt, das vom Programm „Aufholen nach Corona“ mit 2000 Euro gefördert wurde, auch noch nicht zu Ende sein. Die Gemeinde Ahnatal stellt nun eine Fläche zur Verfügung, die legal besprüht werden darf – eine „eigene Hall“ wie die Sprayer vom Fach sagen. Angst vor Schmierereien habe die Gemeinde dabei nicht. „Letztendlich ist ja alles Kunst“, sagt Leon Haug, der auch beim ersten Projekt dabei war.

An der Brücke Magdeburger Straße zwischen Kammerberg und Heckershausen können Jugendliche jetzt eigene Kunstwerke sprayen. Einige Spielregeln dazu gibt es aber: Nicht über die Graffitis anderer Künstler sprayen, sich Mühe geben und dabei Schutzausrüstung tragen.

Wer an der Brücke sprayen möchte, kann sich bei Veit Waldeck unter der 0 56 09/62 81 63 anmelden. Farbe zur Grundierung stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Kontakt zu Graffiti-Künstler Momo Riedmüller: donpixel@icloud.com