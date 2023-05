Kita-Besuch, Hundehaltung und Grundstücksbesitz in Ahnatal werden teurer

Von: Valerie Schaub

Teilen

Symbolbild © Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Eine Herkulesaufgabe nannte Ahnatals Bürgermeister Stephan Hänes (SPD) das, was die Gemeinde in den kommenden Jahren vor sich hat. Die knappe Haushaltskasse schwebte als Thema über der vergangenen Parlamentssitzung. Für Bürger heißt das: Das Leben in der Gemeinde wird teurer.

Ahnatal – Schon den Haushalt 2022 hat die Kommunalaufsicht nur unter der Auflage genehmigt, dass die Verwaltung das Defizit von 1,4 Millionen Euro bis Ende 2024 ausgeglichen hat. Aber selbst das wird sie nicht schaffen, stellte Hänes in seiner Rede klar.

Selbst wenn die Grund- und Gewerbesteuererhöhungen beschlossen werden, bliebe 2024 noch ein Minus von 814 000 Euro unterm Strich des 20 Millionen-Euro-Haushaltes.

Steuern

Um 200 Prozentpunkte auf 795 sollen die Hebesätze für private Grundstücke steigen, für Gewerbetreibende auf 535. Für land- und forstwirtschaftliche Flächen wird es noch teurer, dort steigen die Sätze um 360 Punkte auf 795. Die Entscheidung darüber fällt das Parlament in der kommenden Sitzung.

Gebühren

Für Eltern, die ihre Kinder in einer der kommunalen Kitas betreuen lassen, wird es ebenfalls teurer. Die Beiträge steigen um 20 Cent pro Stunde. Bei acht Stunden Betreuung an fünf Tagen sind das im Monat rund 34 Euro mehr. Der Beitrag für Verpflegung wird von 59 auf 80 Euro erhöht. Für das Mittagsessen wird das noch geprüft.



Wer in Ahnatal eine Zweitwohnung eingetragen hat, zahlt künftig auch mehr dafür. Das Parlament hat den Hebesatz auf 15 Prozentpunkte erhöht.



Für Ahnataler Hundebesitzer wird es ebenfalls teurer – statt 80 Euro wird ein Hund nun mit 90 im Jahr besteuert. Für gefährliche Hunde, wie den Pitbull-Terrier, verdoppelt sich der Satz fast auf 600 Euro.



Investitionen

5,6 Millionen Euro will die Gemeinde in diesem Jahr ausgeben. Rund 2 Millionen Euro kostet schätzungsweise die Sanierung der Kita Weimar, 400 000 Euro rechnet die Verwaltung für die Containerlösung. 2,3 Millionen Euro sollen in Straßen, Radwege und Brücken fließen.

Eine halbe Million wird für das neue Feuerwehrfahrzeug einkalkuliert. Mit 600 000 Euro werden die Wasserleitungen saniert, ebenfalls so viel fließt in die Abwasserleitungen.

Ausgaben

Hohe Ausgaben wird die Gemeinde für Kitas und das Rathauspersonal haben. 1,7 Millionen sind für Tariferhöhung für 2023 und 2024 eingeplant. Die Mehrausgaben für Kitas werden 2024 um eine Million Euro auf 3,1 Millionen Euro steigen. (Valerie Schaub)