Melanie Hudzik ist neue Büroleiterin in der Gemeinde Ahnatal

Von: Valerie Schaub

Von Kita über Digitalisierung bis zur Badesaison: Viele Themen gehen über Melanie Hudziks Schreibtisch. Sie ist neue Büroleiterin in der Gemeinde Ahnatal. © Valerie Schaub

„Es gibt dauernd andere Themen.“ Einfach seine Zeit absitzen, das sei nicht drin. Melanie Hudzik ist neue Büroleiterin in Ahnatal.

Ahnatal – Auch wenn viele bei einem Amtsjob an Angestaubtes denken: Für Melanie Hudzik trifft das nicht zu. „Ich kann montags nicht sagen, wie die Woche wird.“ Themen wie die Digitalisierung oder Krankheitswellen in Kitas halten sie auf Trab.

Selbst wenn sich die Stellenbeschreibung nicht ändere, Inhalte und Anforderungen täten das ständig, sagt die Chefin des Fachbereichs Zentrale Dienste und Soziales, wie es offiziell heißt.

Mit ihren Mitarbeitern ist sie zuständig für Wahlen, ÖPNV, die Kindergärten, Kultur, Jugend- und Seniorenarbeit, die IT, die Sozialstation und für die 40 Rathausmitarbeiter. Einen guten Draht braucht sie auch zu den politischen Gremien.

Anträge der Fraktionen, die Tagesordnungen, die Einladung – all das geht über ihren Schreibtisch. Ob Mandatsträger, Gemeindevorstand oder Vorsitzende – „wir arbeiten ihnen zu. Das sind Ehrenamtliche, da können sie nicht alles leisten.“

Ganz praktisch bedeutet das für Hudzik, die auch Mutter ist, im Schnitt sieben Abendtermine im Monat. Bei den Sitzungen der Gremien schreibt sie das Protokoll.

Momentan arbeitet sich die 43-Jährige noch im kalten Wasser ein. Sie kennt die Aufgaben zwar schon – sie hat das Amt vorher in Reinhardshagen gemacht. Mit Ahnatal hat sich die Größenordnung aber fast verdoppelt. Das ist es auch, was sie gereizt hat, als sie einen HNA-Artikel über die knappe Personalsituation in der Gemeinde Ahnatal las.

Knapp ist das Personal auch in den Kitas. „Der Erziehermangel stellt uns vor große Herausforderungen. Nicht nur uns als Träger, sondern auch die Betreuer vor Ort.“ Hinzu kämen gewachsene Ansprüche und eine hohe Fluktuation. „Die Mitarbeiter sind mit Herzblut dabei“, sagt die neue Büroleiterin. Sie müsse man stärken.

Dagegen wirken die Vorbereitungen der Schöffenwahl fast alltäglich. Auch davon geht ein Teil über ihren Schreibtisch. Sie prüft: Erfüllen die Kandidaten alle Kriterien? Einige Bewerbungen seien schon eingegangen, aber „es könnten noch mehr sein.“

Dünner sieht es hingegen bei den Ortsgerichten und im Schiedsamt aus. Auch dafür werden in Ahnatal zwei neue Ehrenamtliche gesucht.

Und dann sei da noch die Digitalisierung, die plötzlich laut klingelt und für die jede Kommune eine Einzellösung finden muss. Unnötigerweise, wie Hudzik findet. „Die Kommunen stehen mit den Kosten, Fortbildungen und dem Mitarbeitermangel im Regen und der Bürger fragt sich: Was ist da los?“ Sie findet, das Thema hätte zentraler gelöst werden können.

All diese Themen bestimmen den Berufsalltag von Melanie Hudzik. „Das fordert einen“ und gleichzeitig wird es nie langweilig. Auch das mag sie an dem Beruf. (Valerie Schaub)