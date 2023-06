Zwischen Gartenzwergen und Natur: Campingplatz am Bühl ist bei Urlaubern beliebt

Campingsaison in vollem Gange

+ © Pinto, Clara Entspannen in der Sonne: Hans Schuring und Monique Vermeulen aus Heerlen in den Niederlanden sind auf der Durchreise und verbringen ein paar Tage auf dem Campingplatz am Bühl in Ahnatal. © Pinto, Clara

Auf den Campingplätzen in der Region ist aktuell ganz schön was los. Wir haben uns auf dem Campingplatz am Bühl in Ahnatal umgeschaut.

Ahnatal – Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, leise tönt ein Radio über den Campingplatz am Bühl in Ahnatal. Dort sitzen die Camper bei dem idealen Urlaubswetter natürlich draußen – vor den Zelten, den Wohnmobilen und Hütten. Mal zwischen Gartenzwergen, mal ganz im Grünen und einige auf dem akkurat gemähten Rasen.

Das Vorurteil, dass Camping spießig ist und obendrein nur etwas für betuchte Rentner, ist längst aus der Welt. Nicht ohne Grund wird das Campen auch bei jungen Menschen immer beliebter. Das weiß auch Dirk Bachmann, der Pächter des Platzes. Insgesamt hat er 70 Stellplätze, 30 davon für seine Dauercamper. „Wir haben auch immer mehr Menschen, die zelten – egal ob alt oder jung“, sagt er. „Für diese Saison sind wir gut ausgebucht.“ Schon mittwochs würden viele Camper anreisen und dann übers Wochenende bleiben. Montags und dienstags sei es hingegen ruhiger.

+ Dauercamper seit vielen Jahren sind (von links) Gerd Schöbel und Karl und Angelika Pfleging. © Pinto, Clara

Für Karl und Angelika Pfleging aus Kassel spielt das keine Rolle. Sie sind seit zehn Jahren Dauercamper auf dem Platz an dem beliebten Natursee und kommen fast täglich zu ihrem Wohnwagen. Bei gutem Wetter wird dort natürlich auch übernachtet. Den Campingplatz in Ahnatal kennt das Paar gut. Schon vor 30 Jahren waren die beiden hier mit ihren Kindern. „Der Platz ist nicht zu groß, man kennt sich untereinander. Das ist ideal“, sagt Angelika Pfleging. Mit den Nachbarn verstehen sie sich gut – schließlich verbringe man auch viel Zeit miteinander.

Einer der Nachbarn ist Gerd Schöbel aus Vellmar. Er hat seinen Wohnwagen bereits seit 1987 in Ahnatal stehen – mit allem, was man so braucht: einer kleinen Küchenzeile im Vorzelt, einem Bett, einer Toilette, Tisch und Stühlen und, nicht zu vergessen: Deko zum Wohlfühlen.

Den ganzen Tag nur in der Sonne sitzen – das kommt bei den drei Dauercampern nicht in Frage. Es wird gemäht, gegrillt, Unkraut gejätet und auch ab und zu unter dem schützenden Sonnendach gesessen und geplaudert. „Es ist einfach nur schön hier, wie Urlaub“, sagt Angelika Pfleging.

Aber neben den zahlreichen Dauercampern machen auch Touristen Urlaub auf dem Platz. Zwei von ihnen sind Hans Schuring und seine Frau Monique Vermeulen. Sie sind mit ihrem Wohnwagen aus Heerlen in den Niederlanden angereist und wollen nach ein paar Tagen Pause in Ahnatal weiter nach Dresden, Krakau, über die Slowakei nach Prag und dann wieder zurück.

Vor ihrem Wohnwagen haben sie sich zwei Liegen aufgebaut und bräunen sich, bevor es auf Ahnatal-Erkundungstour geht. „Wir sind jetzt Rentner und haben alle Freiheiten“, sagt Schuring. „Eigentlich war ich kein Camping-Freund, aber meine Frau hat mich überredet – und ihr kann ich keinen Wunsch ausschlagen. Jetzt Campen wir seit zehn Jahren.“

+ Auf dem Weg nach Berlin machte Patrick Schans mit dem Zelt Halt in Ahnatal. © Pinto, Clara

Ein paar Plätze weiter bauen Patrick Schans und sein Mann gerade ihr Zelt auf. Das Paar aus Rotterdam verbringt seinen ersten Zwischenstopp auf dem Weg nach Berlin am Bühl und fühlt sich auf dem naturnahen Platz wohl. Was sie in Ahnatal machen werden, sei noch nicht klar. „Langweilig wird es aber nicht“, sagt Schans. Denn auf dem Campingplatz gibt es immer etwas zu tun. (Clara Pinto)