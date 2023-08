Neue Zäune am Bühl in Ahnatal schon umgetreten

Von: Valerie Schaub

Soll für Sicherheit sorgen: Enes Süngü und Samer Adnan Aszees (von links) bringen den rund 35 Meter langen Zaun am Steilufer des Bühls an. © Valerie Schaub

Die ersten Zäune zur Absicherung am Natursee Bühl sind nach dem Aufstellen schon beschädigt worden. Das lässt die Gemeinde jetzt reparieren und erklärt, warum diese Absicherung nötig ist.

Ahnatal – Kaum waren sie aufgestellt, sind die ersten Zäune am Bühl schon wieder beschädigt worden. Sie sollen eigentlich an den besonders steilen Ufern für mehr Sicherheit sorgen. Die Gemeinde lässt sie an zwei Abschnitten und einem Fels am Ufer aufstellen und kommt damit den Anforderungen eines Gutachtens nach. Es ist erstellt worden, um den Natursee in Ahnatal-Weimar als Badestelle auszuweisen und diese rechtssicher zu gestalten.

An einer Stelle vom Parkplatz kommend stehen schon 25 Meter grüner Zaun, 35 Meter sollen es werden. Die Elemente säumen das Ufer dort ein, wo zwei potenzielle Gefahren zusammenkommen: Die Fußwege gehen einerseits steil aufs Ufer zu, andererseits ist der See dort besonders tief.

Das hängt auch damit zusammen, dass der Bühl einem ehemaligen Basaltabbau entstanden ist. Ein Grund dafür, warum es nicht einfach ist, die Pfosten für die Zäune in die Erde zu bringen. Der Basalt in den tieferen Erdschichten macht das Bohren schwierig. Nachdem in der ersten Nacht nach den Arbeiten Unbekannte einzelne Zäune umgetreten hatten, mussten die Bauarbeiter die Pfosten neu einbetonieren.

Enes Süngü und Samer Adnan Azeez sind gerade damit beschäftigt, ein Loch für den nächsten Pflock zu bohren. Süngü sagt: „Mehr als wir arbeiten, beantworten wir Fragen.“ Viele Passanten sprechen sie darauf an, warum diese Zäune überhaupt sein müssten. „Wir machen das nicht, um Badegäste zu ärgern, sondern als Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Bürgermeistervertreter Norbert Künzel. Die Zäune seien eine Absturzsicherung – vor allem für Kinder, die etwa mit dem Bobbycar oder Laufrad den steilen Weg herunterfahren und vielleicht nicht mehr bremsen können.

Auch an das Steilufer auf der Seite des Minigolfplatzes soll ein Zaun aufgebaut werden, denn auch dort ist das Wasser am Ufer besonders tief, schätzungsweise rund elf Meter, und der Weg läuft abschüssig aufs Ufer zu. „Wer vom Minigolf-Platz den Weg runter fährt, legt schon einen Zahn zu“, sagt Künzel. Auch hier soll der Zaun verhindern, dass Kinder ins Wasser stürzen und schnell untergehen.

„Wir wollen den Bühl als Bademöglichkeit ja erhalten“, erklärt Künzel. „Wir wollen ihn nicht komplett einzäunen.“ Trotzdem sei das Verständnis für diese Absicherung nicht bei allen Bürgern da. Viele könnten nicht verstehen, dass die Gemeinde den See ohne diese Schritte sperren müsste.

Ja, das habe natürlich auch mit dem Urteil im Teichunglück von Neukirchen zu tun. Seitdem der Bürgermeister aus der Schwalm-Eder-Gemeinde am Ertrinken von drei Kindern für schuldig erklärt worden war, seien auch Versicherungen vorsichtiger geworden.

Auch die Baumfällarbeiten nach dem Sturm sorgten vor Kurzem für Unverständnis. Vielleicht sei beides so kurz hintereinander doch zu viel gewesen, sagt Künzel. „Aber wir können nicht warten.“