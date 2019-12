Polizei sucht nach zwei gestohlenen BMW

Die Polizei fahndet nach zwei gestohlenen BMW, einem fünf Jahre alten Modell und einem in diesem Jahr zugelassenen. Trotz der am Samstagabend eingeleiteten europaweiten Fahndung fehlt von den Fahrzeugen jede Spur.

Ein BMW X5 im Wert von noch etwa 20 000 Euro wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Samstag in Bad Wilhelmshöhe gestohlen. Die Tatzeit des X5-Diebstahls ist aufgrund der Auswertung einer in der Nähe angebrachten Überwachungskamera genau bekannt. Um 1.10 Uhr hatten sich mindestens zwei Täter dem Tatort in der Friedrich-Naumann-Straße genähert und anschließend den Wagen mit dem Kennzeichen KS-HH 192 gestohlen. In dem X5 war allerdings nur noch Sprit für etwa 50 Kilometer, sodass die Täter auf der Flucht noch in der Region getankt haben müssen.

Ein weiterer BMW wurde in der „Weißes-Kreuz-Straße“ in Ahnatal-Heckershausen gestohlen. Der weiße M850i, Baujahr 2019, hat einen Wert von über 100 000 Euro. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit nach Polizeiangaben bislang nur auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 3. Dezember, 16 Uhr, und Samstag, 7. Dezember, 20.20 Uhr eingrenzen. Auch von diesem Auto fehlt jede Spur.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Diebstähle oder dem Betanken des X5 gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05 61/91 00 bei der Kasseler Polizei.