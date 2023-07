So war das erste Willow-Festival in Ahnatal

Von: Tanja Temme

Bruder-Trio beim Willow-Festival: Niklas (von links), Davis und Dennis Knitterscheidt von der Band Anijurama unterhielten mit einer gekonnten Mischung aus Indie, Folk und Hip-Hop. Obwohl das Wetter beim Festivalauftakt mäßig war, sorgten sie für gute Laune im Publikum. © Tanja Temme

Dass mehr als ein Dutzend Kasseler Bands gemeinsam ein Festival gestalten, hatte es zuvor nie gegeben. In Rinklins Weidengarten in Ahnatal wurde das am Wochenende möglich.

Ahnatal – Gleich 15 Formationen und Solo-Künstler unterhielten beim Willow-Festival mehrere Hundert Gäste – unter freiem Himmel umgeben vom üppigen Grün des Weidengartens.

„Ein Event, wo ausschließlich Musiker aus Kassel in so einer geballten Form auftreten, gab es bisher nicht“, sagt Felicia Schaub, die für das Gasthaus Veranstaltungen organisiert. Während der Coronakrise kam dem Weidengarten-Team erstmals der Gedanke, Konzerttage mit lokaler Live-Musik auszurichten.

„Eigentlich hatten wir das Jahr 2022 für das Festival vorgesehen, doch das war dann zu kurzfristig“, erklärt die Eventmanagerin des Hauses. Auf die Idee, Musiker aus der Stadt aufs Land zu locken, kamen Schaub und ihre Kollegen, weil sie selbst „immer mal wieder Konzerte von Kasseler Bands besuchen und diese gut finden“, wie sie erzählen.

Nachdem das Konzept, Künstlern von vor der Haustür eine Plattform zu geben, feststand, ging es an die Planung. „Da wir uns in der Szene auch nicht so gut auskennen, haben uns auch die Bands Kontakte verschafft“, sagt Schaub. Am Ende hätten sie sogar einigen absagen müssen, da es zu viele Bewerbungen gegeben habe.

Obwohl sich das Wetter beim Auftakttag nicht von seiner besten Seite zeigte, war schon der erste Festivaltag gut besucht. Zwei Sänger, ein Duo und weitere fünf Bands konnten die fast 400 Besucher erleben. So beispielsweise Anijurama, drei Kasseler Brüder, die eine Mischung aus Indie, Funk, Folk und Hip-Hop zum Besten gaben.

Auch am Folgetag wurde im Weidengarten einiges geboten: Neben sechs Solisten und Bands stand da auch der Haupt-Act Call us Janis auf dem Programm. „Die Band war der Höhepunkt und hat wohl auch die meisten Gäste angezogen“, berichtet Schaub. Doch auch die sechs Jungs von Rosmarin, die sich erst vor einigen Monaten gefunden hatten, schienen viele nach Ahnatal gelockt zu haben. Aktuell sind sie auch im Netz sehr erfolgreich, erfuhr man bei dem Event.

Spätestens als Sänger Silas de Jong den Refrain von „Ich will“ anstimmte, grölten viele Gästen mit. Da der zweite Festivaltag ähnlich gut besucht wie der erste war, soll die Weidengartenchefin es in Erwägung ziehen eine zweite Runde Willow-Festival einzulegen. „Noch ist nichts spruchreif – aber wir freuen uns, dass unser erstes Festival so gut angekommen ist“, sagt Felicia Schaub. Viele seien aus Kassel angereist, und zwar nicht nur jüngere, sondern auch ältere Gäste. (Tanja Temme)