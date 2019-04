Traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr am Sportzentrum Rasenallee

Abendvolkslauf des FTSV zieht um

+ © Meike Schilling Neuer Veranstaltungsort: Bürgermeister Michael Aufenanger (von links) sowie Hans-Jürgen Möller und Norbert Paar vom Organisationsteam des Abendvolkslaufes am Sportzentrum Rasenallee, wo am 3. Mai der Ahnataler Abendvolkslauf stattfindet. © Meike Schilling

Eine große Veränderung wartet auf die Teilnehmer und Besucher des Abendvolkslaufs des FTSV Heckershausen, der am Freitag, 3. Mai, stattfindet. Erstmals starten und enden die Läufe der traditionellen Veranstaltung nicht am Dorfplatz in Heckershausen, sondern am Sportzentrum Rasenallee.