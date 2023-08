Wieder Ärger um den Bühl: Zerstörte Zäune und ein Bolsonaro-Vergleich

Von: Valerie Schaub

Teilen

„Die Bolsonaros von Ahnatal“: Mit diesem Titel kritisiert ein Bürger die Baumfällaktion am Bühl. Die Zettel sind am Wochenende an den gefällten Baumstämmen, aber auch an Bänken gesichtet worden. © Peter Dilling

Die Aufregung um das Badeziel Bühl in Ahnatal ebbt nicht ab. Zum zweiten Mal sind die neu aufgestellten Zäune beschädigt worden. Zudem ist ein Flugblatt aufgetaucht mit einem Bolsonaro-Vergleich.

Ahnatal – Wieder gibt es Aufregung am Bühl: Zum zweiten Mal sind die Zäune umgetreten worden, die die Gemeinde an Uferabschnitten hat aufstellen lassen. Und auch die Baumfällarbeiten sorgen erneut für Kritik.

Beides dient der Sicherheit der Bürger, sagt die Gemeinde. Sie ertüchtigt den Bühl als Badestelle, um den Betrieb rechtssicher zu gestalten. Manche hinterfragen diese Maßnahmen aber, manche wünschen sich bloß eine Erklärung, andere hängen Zettel auf, um ihre Kritik kundzutun.

Die Zäune am Bühl sind zum zweiten Mal beschädigt worden

Die ersten grünen Gitterzäune am Ufer standen nicht lange. Schon am nächsten Morgen waren sie umgetreten, die Fundamente zerstört. Nachdem die Fachfirma sie wieder aufgestellt und die Fundamente erneuert hat, sind sie in der darauffolgenden Nacht wieder beschädigt worden. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet.

Zum zweiten Mal sind die neu angebrachten Zäune am Bühl beschädigt worden. © Gemeinde Ahnatal

„Wir versuchen jetzt, tiefer zu bohren“, erklärt Bauamtsleiter Yakup Akcuru. „Was anderes bleibt uns nicht übrig.“ Um mit Beton zu arbeiten, der schneller aushärtet, müsste ein Lkw bis ans Ufer fahren – am Bühl unmöglich. 10 000 Euro hat die Gemeinde für den Zaun und die Anbringung ausgegeben. „Jetzt müssen wir erneut die Firma bezahlen.“

Sachbeschädigung an derselben Stelle in so kurzer Zeit ist laut Polizei eher die Ausnahme. Einen ähnlichen Fall gab es bei Fahrradbügeln in Kassel. Polizei und Gemeinde rufen Bürger dazu auf, sich zu melden, wenn sie Verdächtiges beobachtet haben.

Förster erklärt erneut, warum Baumfällarbeiten am Bühl nötig waren

Ende Juli hat Hessen Forst am Bühl rund 100 Bäume gefällt. Auslöser dafür waren das Juni-Unwetter und die damit verbundene Gefahr abstürzender Äste und Bäume, erklärte damals Revierförster Florian Horst.

Auf einem Flugblatt prangert ein Bürger jetzt die Baumfällarbeiten an. Zuvor hatte er seine Kritik und Bedenken der HNA gegenüber geäußert. Am Wochenende waren die Zettel an mehreren Stellen am Bühl ausgehängt. Im Titel „Die Bolsonaros von Ahnatal“ setzt er die Waldarbeiter mit dem ehemaligen Präsidenten Brasiliens gleich, der die Abholzung im Amazonas-Regenwald vorantrieb.

Am Bühl werde eine vielfältige Baumstruktur destabilisiert, die Pappeln und Birken seien „im besten Alter“, von Trockenstress an einem See könne keine Rede sein, schreibt er. Bürger seien bei all dem „nicht ausreichend mitgenommen“ worden.

Förster Horst gibt zu bedenken, dass lediglich die am Ufer wurzelnden Bäume vom Wasser des Sees profitieren. Stabilisieren könnten sie sich gegenseitig nur, „wenn sie gesund sind.“ Zu einer starken Waldgemeinschaft hingegen gehörten Buche, Eiche, Esche, Ahorn – „alles, was jetzt dort nachwächst.“

Der Sturm habe an einigen Bäumen zu kaum sichtbaren Haarrissen geführt, starke Äste aus den Kronen gerissen und die Stämme überdehnt – eine potenzielle Gefahr für alle, die auf den öffentlichen Wegen zum See laufen. Laut Regierungspräsidium hat sich die Gemeinde für die Baumfällarbeiten keine Genehmigung von der Naturschutzbehörde einholen müssen. Die Verkehrssicherungspflicht steht – zumindest in nicht ausdrücklich geschützten Gebieten – über dem Naturschutzrecht.

Bürgermeister rechtfertigt Sicherheitsmaßnahmen am Bühl

„Wir wollen, dass die Menschen weiter im Bühl baden können“, sagt Bürgermeister Stephan Hänes. Aber, „wenn wir ihn nicht absichern können, müssen wir den Badebetrieb einstellen.“ Dazu gehört auch, an den Stufen ins Wasser einen neuen Handlauf anzubringen.

2021 erst sei in viel ehrenamtlicher Arbeit eine Zuleitung instand gesetzt worden, die den See wieder mit Wasser speist. „Der Bühl drohte, zu versickern.“ Für Hänes ist es unverständlich, dass das Vorhaben nun an 40 Metern Zaun scheitern soll.