Fahrradfahren mit Aida-Gästen: Niesterin arbeitet auf Kreuzfahrtschiffen

Der Blick geht in Richtung Indischer Ozean: Auch an Bord des Kreuzfahrtschiffes gibt es viel zu tun.

Sabrina Kesting aus Nieste sorgt als Activity Guide auf den Schiffen der Aida-Flotte dafür, dass Fahrradfans auf ihre Kosten kommen. Uns hat sie mehr über ihren Traumjob erzählt.

Mit dem Fahrrad durch fremde Städte, danach ein entspannter Badestopp am Strand - und schließlich wieder zurück aufs Schiff.

Sabrina Kesting aus Nieste ermöglicht sportbegeisterten Kreuzfahrern solch einen Spaß. Als Activity Guide der Aida-Flotte sorgt die 32-Jährige dafür, dass Fahrradfans mit unterschiedlichen Ansprüchen auf ihre Kosten kommen.

Derzeit ist Kesting auf der Aidablu mit rund 2100 Passagieren und 620 anderen Besatzungsmitgliedern vom Mittelmeer kommend in Richtung Suez-Kanal und Rotes Meer unterwegs, um in wenigen Wochen im Indischen Ozean Kurs auf die Seychellen, Madagaskar und Mauritius zu nehmen. „Ich habe hier meinen Traumjob gefunden“, sagt sie. „So oft wie möglich an der frischen Luft zu sein, gefällt mir. Und dann ist mir klar geworden, dass ein Bürojob mit geregelten Arbeitszeiten doch nicht das Richtige für mich ist“, berichtet die Niesterin.

+ Hat ihren Traumjob gefunden: Sabrina Kesting aus Nieste – hier vor dem Kussmund der Aidablu im Hafen von Haifa – bereist als „Activity Guide“ die Meere der Welt. © Foto: Brigitte Geiselhart

Zu glauben, sie hätte nichts zu tun, als Urlauber bei Ausflügen zu begleiten, ist allerdings ein Irrtum. Natürlich muss sie sich gut informieren, um ihren Gästen während der Touren viel über Land und Leute erzählen zu können. Bestens vorbereitet zu sein heißt aber auch, eine neue Strecke gegebenenfalls am frühen Morgen einmal auf Probe abzufahren, während die Urlauber beim Frühstück sitzen.

Und auch an Seetagen wird’s nichts mit Ausruhen. Dann müssen die 80 bordeigenen Räder – darunter auch 20 Pedelecs – gewartet werden, die Ausflugsberatung am Schalter steht an, nicht zuletzt sogenannte „Side-Dutys“ – also Nebenaufgaben – wie die Ausgabe der Pool-Handtücher, die Begrüßung der Gäste im Restaurant und vieles mehr. Also kein Achtstundentag, sondern eine anstrengende Siebentagewoche.

Kesting war in ihrem Leben schon viel unterwegs. Nach ihrem Realschulabschluss an der Gesamtschule Kaufungen absolvierte sie eine Ausbildung zur Chemisch Technischen Assistentin, danach eine weitere Ausbildung zur Biologisch Technischen Assistentin in Kombination mit dem Fachabitur in Hann. Münden. Ihren Bachelor in Chemie- und Biotechnologie hat sie an der HS Niederrhein in Krefeld gemacht. „Und dann ist mir klar geworden, dass ein Bürojob mit geregelten Arbeitszeiten doch nicht das Richtige für mich ist“, sagt sie. Zwei Jahre hat sie im Rahmen eines Work & Travel Aufenthalts in Australien Birnen gepflückt und Orangen verpackt und anschließend fünf Jahre in einer edlen Weinhandlung in Neuseeland gearbeitet.

Dass sie jetzt bei der Kreuzfahrtflotte von Aida „gelandet“ ist, empfindet Sabrina Kesting als Glücksfall. Den nächsten Vertrag

hat sie auch schon in der Tasche. „Ich weiß nicht genau, wohin es geht – vermutlich aber auf die Kanaren“, verrät sie. Zunächst aber geht’s am 26. November nach Hause. „Nach sieben Jahren werde ich das Weihnachtsfest endlich mal wieder mit meiner Familie verbringen können, traditionell bei Gans mit Knödel und Ahler Wurscht. “, sagt sie. „Nieste ist und bleibt mein Heimathafen.“

Von Brigitte Geiselhart