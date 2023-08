Andreas Mock: „Wir müssen uns den Fragen der AfD stellen“

Von: Sebastian Schaffner

© Friso Gentsch/dpa

Zu Beginn seiner Amtszeit versprach CDU-Chef Friedrich Merz „eine Brandmauer zur AfD“, im ZDF-Sommerinterview ließ er daran auf kommunaler Ebene Zweifel aufkommen. Wir sprachen darüber mit Andreas Mock, dem Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion.

Herr Mock, können Sie das Wort Brandmauer eigentlich noch hören?

Ja, natürlich. Die Brandmauer hat ja auch eine wichtige Funktion, nämlich die Abgrenzung. Wir bei der CDU haben eine Brandmauer in beide Richtungen: einmal zur AfD und einmal zur Linkspartei.

Die Brandmauer der CDU im Landkreis steht also?

Auf jeden Fall. Wir sind der Kreisverband von Walter Lübcke, wir sind also besonders sensibilisiert und ziehen ganz klare Grenzen.

Im Kreistag stimmen CDU und AfD oft gleich ab.

Das ist richtig. Dass gemeinsam abgestimmt wird oder dass die AfD unseren Anträgen zustimmt, das können wir nicht verhindern. Aber wir würden im Kreistag nicht einen gemeinsamen Antrag einreichen. Nicht mit den Linken, nicht mit der AfD. Mit allen anderen schon.

Gibt es in Ihrem Kreisverband eigentlich einen Leitfaden für die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen in den einzelnen Gemeindeparlamenten?

Wir sind ja alle Teil des Landesverbandes. Dieser hat klare Vorgaben nach links und rechts gemacht. Ich will Ihnen aber auch ehrlich sagen, dass ich kein Freund davon bin, die AfD überall rauszudrängen, so wie es die SPD nach der Kommunalwahl versucht hat. Wir haben das nicht mitgemacht. Ich verstehe auch nicht, dass die AfD auf Bundes- oder Landesebene keine Beisitzer stellen darf oder Stellvertreter.

Wie würden Sie vorgehen?

Lasst die AfD doch ruhig da vorne sitzen, dann können die sich auch blamieren. Aufgabe einer Demokratie ist es, Gegner politisch zu stellen und sie nicht außen vorzulassen. Sonst drängt man sie in eine Opferrolle, aus der sie zurecht sagen können: Schaut her, die Altparteien versuchen, uns zu verhindern. Diesen Eindruck will ich auf keinen Fall vermitteln. Also: Keine Kooperation, aber man muss ihnen die Rechte lassen, die sie in einer Demokratie haben.

Mit ein paar Wochen Abstand zum viel zitierten Merz-Interview: Was sagen Sie zur Brandmauer-Debatte, die Ihr Parteichef ausgelöst hat?

Das Interview wurde bewusst von den politischen Mitbewerbern hochgezogen, auch mit Blick auf eine künftige Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz. Unter diesem Aspekt muss man das sehen. Wenn ich nüchtern die Fakten betrachte, stelle ich fest, dass es auf Bundes- und Landesebene keine Koalition und keine Kooperation mit der AfD gibt. Es ist dann ja übrigens auch schnell klar geworden, dass es ausgerechnet im Wahlkreis von Ricarda Lang (Bundesvorsitzende der Grünen, Anm. d. Red.) auf kommunaler Ebene eine Kooperation von Grünen und AfD gibt. Auch Herr Scholz hat sich eher relativierend geäußert, wenn man seine Aussagen mal mit denen seines Generalsekretärs vergleicht, der ja ordentlich draufgehauen hat.

Warum hat Friedrich Merz überhaupt Zweifel an der Abgrenzung zur AfD geweckt? War das ein Ausrutscher? Ein Austesten?

Ich glaube, er hat die Realitäten wiedergegeben. Wenn ich mir die Umfragen in den neuen Bundesländern angucke, komme ich um eine Partei, die dort diese Größenordnung hat, insofern nicht vorbei, als dass ich mit ihr in Sachfragen zusammenarbeiten muss. Das wollte er zum Ausdruck bringen.

Die AfD inszeniert sich gerne als Kümmerer-Partei und suggeriert Menschen, die sich abgehängt fühlen, dass ihre Sorgen ernst nehmen. Warum gelingt das den anderen Parteien nicht in dem Maße?

Die AfD hat als Protestpartei den Vorteil, dass sie einfache Antworten geben kann. Sie kann einfach Nein zu Windrädern sagen. Sie muss nicht erklären, woher die Energie kommen soll. Die AfD hat aus meiner Sicht auf die meisten wichtigen Fragen überhaupt keine passenden Antworten. Aber sie stellt häufig die richtigen Fragen. Und da müssen wir aufpassen. Wenn man die AfD eingrenzen will, muss man sich den Fragen der AfD stellen, denn der Bürger stellt sich diese Fragestellungen ja auch. Und dann müssen wir gucken, dass wir Antworten bekommen, die demokratisch sind.

Vor zwei Jahren wollten Sie Landrat werden. Gegen Andreas Siebert (SPD) reichte es nur zu Platz zwei. Was hätte Landrat Mock bisher anders gemacht?

Als die Flüchtlingszahlen anstiegen, gab es ein interessantes Interview mit dem Landrat. Da wurde von ihm quasi nur die Frage der Kosten thematisiert. Kommen Land und Bund ihren Verpflichtungen nach? Es wurde also nicht darüber diskutiert, wie man die Zahlen senken kann, sondern nur über die Kostenfrage. Den Bürger interessiert aber nicht, wo was abgerechnet wird. Er zahlt auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene. Und wird mittlerweile auch da überfordert.

Was hätten Sie anders gemacht?

Ich wäre bei den Zahlen ganz anders auf den Bund und das Land zugegangen. Der Landkreis ist voll, unsere Aufnahmekapazitäten sind an der Grenze.

Was hätten Sie noch anders gemacht?

Nehmen wir die Kliniken. Da wäre ich transparenter vorgegangen. Bis jetzt warten wir auf ein Konzept. Gibt es ein Konzept? Funktioniert das vielleicht nicht so wie gedacht? Dann muss man das ganz offen im Kreistag auch mal sagen. Auch in der Zusammenarbeit mit der Opposition sehe ich Defizite. Wir werden da wenig mitgenommen. Das hätte ich sicher anders versucht. Bei so großen Aufgaben, die ja die Hauptbelastungen in unserem Haushalt darstellen, kann es nur gemeinsam gehen. Kritisch sehe ich auch, dass der Landkreis 45 neue Stellen schafft und das Kreishaus umgebaut und vergrößert werden soll – und das in Zeiten von Telearbeit. Das ist gegen alle Logik des Sparens. Bezahlen müssen am Ende die Kommunen über die Kreisumlage.

Auf die Frage, welche Schulnote er in sein Zwischenzeugnis schreiben würde, sagte Siebert kürzlich im Interview: „zwischen zwei und drei“. Wie fällt die Beurteilung des Oppositionsführers aus?

Ich komme zu einem etwas anderen Ergebnis und lande bei einer Vier – aber auch nicht schlechter, weil der Landrat die Coronakrise sehr gut gemanagt hat.

Wer wäre Ihr Wunschkandidat für die nächste CDU-Kanzlerkandidatur? Merz?

Ja. Ich habe Friedrich Merz von Anfang an unterstützt. Ich halte ihn für hochgradig kompetent, gerade in Wirtschaftsfragen. Es kann nicht schaden, wenn in diesen schwierigen Zeiten ein Kanzler regiert, der eine hohe Wirtschaftskompetenz hat.