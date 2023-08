Aus dem Westen nach Kaufungen: Ortswechsel für Loke Mernizka

Von: Peter Dilling

Sie leben sich in der Wahlheimat ein: Loke Mernizka und seine Frau Erika genießen die Sonne auf ihrem Balkon. © Peter Dilling

Er ist SPD-Größe und Gewerkschafts-Urgestein und hat sein Leben vor allem in Siegen und NRW verbracht. Jetzt zieht Loke Mernizka in die Region.

Kaufungen – Er hat sich mit Berthold Beitz, dem 2013 gestorbenen einflussreichen Industriellen und Krupp-Bevollmächtigten, geduzt. Der spätere SPD-Bundespräsident Johannes Rau (gestorben 2004) war sein Parteifreund und Trauzeuge. Er ist seit 1954 in der IG Metall, saß unter anderem im Aufsichtsrat der Krupp AG, machte Karriere bei den Jusos im Bund und gehörte lange Jahre dem Parteirat der SPD an. Mit vielen Polit-Größen im In- und Ausland und hinter dem – damaligen – Eisernen Vorhang hat er geplaudert, und auch bei der EU in Brüssel mitgemischt. 20 Jahre war Loke Mernizka Mitglied im nordrhein-Westfälischen Landtag, jahrelang dort stellvertretender Fraktionschef der SPD.

Was verschlägt einen bundesweit bekannten Polit-Profi und engagierten Gewerkschafter nach so einer steilen Polit-Karriere mit 83 Jahren noch ins beschauliche Kaufungen? Denn hier hat sich der Rentner aus dem westfälischen Siegen, der sich selbst als Vorzeige-Arbeiter der Sozialdemokraten bezeichnet, vor ein paar Monaten niedergelassen – in einer schmucken Eigentumswohnungsanlage an der Leipziger Straße in Oberkaufungen.

Die Antwort gibt seine Ehefrau Erika: Sie habe immer schon irgendwann nach Kaufungen ziehen wollen. Denn dort lebt ihre Tochter. Sie selbst ist in Kassel geboren und in Ahnatal aufgewachsen, wie die 74-Jährige erzählt. Ihrem Mann ist der Abschied von Siegen, wo das Ehepaar vor Jahrzehnten ein Haus gebaut hat, sichtlich schwergefallen. „Dort kennt mich fast jeder und ich kenne dort jeden Strauch. Aber man gewöhnt sich an alles“, sagt der Rentner.

Kein Wunder, fast sein ganzes Leben hat Mernizka, dessen im Zweiten Weltkrieg gefallener Vater polnische Wurzeln hatte, in Siegen verbracht. Er war als Kommunalpolitiker aktiv, wurde freigestellter Betriebsrat und knüpfte ein dichtes Netzwerk. „Nicht verzagen, Mernizka fragen“, sei damals ein geflügelter Spruch gewesen. In Siegen fing Mernizka als Walzwerker im Stahlwerk Geisweid an. Nur angelernt, denn er musste schnell Geld verdienen. „Unsere Familie war arm“, erzählt er. Lange habe seine Mutter auf die Witwenrente warten müssen. Im eiskalten Zimmer habe er unter der Bettdecke Bücher massenweise verschlungen. „Der frisst Bücher“, habe man ihm damals nachgesagt, erklärt der Rentner. Mit Lesen habe er sich seine Bildung angeeignet, die ihm nach nur acht Jahren Volksschule fehlte. Später wurde das langjährige Mitglied der SPD und der IG Metall von seiner Partei gefördert. Dann hielt er selbst Vorträge in ganz Deutschland.

Seine Arbeit als Funktionär der Jusos, der SPD-Nachwuchsorganisation, führte Mernizka auch früh in die Kasseler Region. Er habe den damaligen Oberbürgermeister Branner kennengelernt, mit dem späteren Kasseler OB und Bundesfinanzminister Hans Eichel habe er um den Erhalt der Glashütte Süssmuth in Fuldatal gekämpft. Und seine zweite Frau Erika lernte der früh verwitwete Politrentner ebenfalls über die Arbeit bei den Jusos kennen. Sie war viele Jahre seine Chauffeurin – bis heute. Mernizka hat nie den Führerschein gemacht.

Mit seiner neuen Wahlheimat Kaufungen hat sich der Neu-Kaufunger, der nicht mehr gut zu Fuß ist, sich schon angefreundet: Immerhin habe diese wie Siegen eine Bergbaugeschichte und die Kaiserin Kunigunde fasziniere ihn. „Was hier an kulturellem Leben auf die Beine gestellt wird, die große Zahl der Vereine, das habe ich so noch nie erlebt. Da können sich andere Kommunen eine Scheibe von abschneiden“, sagt er. Aus der Lokalpolitik wolle er sich heraushalten, erklärt Mernizka – um dann doch auf den lauten Verkehr auf der Leipziger Straße zu schimpfen. „Da muss man doch etwas dagegen tun“, sagt er. Und auf einen Festnetzanschluss von der Telekom warteten sie nun schon vier Monate.