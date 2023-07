Autohaus Hermann Klein erneut Audi Top Servicepartner

+ © Autohaus Hermann Klein TOP-Service: Das Serviceteam feiert gemeinsam die begehrte Auszeichnung. © Autohaus Hermann Klein

Erneut große Freude bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autohauses Hermann Klein in lhringshausen: Zum 2. Mal in Folge in der 60-jährigen Geschichte ist es dem Serviceteam um Serviceleiter Pierluigi Proietto gelungen, die begehrte Auszeichnung „Audi Top Service-Partner“ zu erhalten. Nur 100 Audi-Betriebe in Deutschland haben diese hochkarätige Auszeichnung von Audi erhalten.

„Wir sind froh und sehr stolz, nach 2022 dieses Jahr erneut zum Audi Top Service Partner ausgezeichnet zu werden“, freut sich Serviceleiter Pierluigi Proietto. „Die AUDI AG prämiert mit diesem Titel unseren ausgezeichneten Service und unsere hohen Qualitätsansprüche.“

Service. Unvergleichbar. Einzigartig.

Im Autohaus Hermann Klein sieht man die Auszeichnung zum Audi Top Service Partner als Bestätigung und auch als Ansporn. ,,Wir arbeiten täglich daran, unseren Kunden und Kundinnen ein noch größeres Serviceportfolio auf noch höherem Niveau bieten zu können. Wir möchten auch in Zukunft mit unserem unvergleichbar einzigartigen Service überzeugen und streben für nächstes Jahr den Hattrick an“, verspricht Serviceleiter Pierluigi Proietto.

+ Zum 2. Mal in Folge erhielt das Autohaus Hermann Klein die begehrte Auszeichnung. © Autohaus Hermann Klein

„Jede neue Auszeichnung ist ein Beweis dafür, wie unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre tägliche Arbeit ganz im Zeichen eines umfassenden Kundenservices ausüben“, zeigt sich Geschäftsführer Jürgen Klein von dieser Auszeichnung begeistert. „Es unterstreicht eindrucksvoll, dass wir alle wichtigen Serviceprozesse mit Leidenschaft und hoher Kompetenz ausfüllen. Das gilt von der Terminvereinbarung über die Reparatur bis hin zur Fahrzeugabholung.“

+ Zu den Kriterien der Auszeichnung zählen überdurchschnittliche Leistungen in der Kundenloyalisierung, ein digitales Format zur Terminvereinbarung sowie die zeitnahe Abarbeitung von Kundenanliegen. © Autohaus Hermann Klein

Die Kriterien der Auszeichnung Die Auszeichnung Audi Top Service Partner 2023 wurde von der AUDI AG unter Ausschluss Dritter nach festgelegten Kriterien an ausgewählte Audi Partnerunternehmen vergeben. Hierzu zählen überdurchschnittliche Leistungen in der Kundenloyalisierung, ein digitales Format zur Terminvereinbarung sowie die zeitnahe Abarbeitung von Kundenanliegen. Mitarbeiter*lnnen dieser Betriebe sind sowohl im technischen Bereich als auch in der Kundenbetreuung besonders ausgebildet und qualifiziert.

Kontakt:

Autohaus Hermann Klein

Niedervellmarsche Straße 25a

34233 Fuldatal/Ihringshausen

Tel.: 0561 / 8103-0

Notdienst: 0561 / 310381

autohaus-klein.de