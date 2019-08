Pizza für den kleinen Hunger

Neues Angebot: Selina Bischoff (links) und Eva Böttger bieten nun neben Brot, Brötchen, Kuchen und Torten auch Pizza in der Bäckerei Hamenstädt an. Darüber hinaus ist an jedem Donnerstag Waffeltag.

Vellmar. Wenn sich der kleine Hunger meldet, möchte man diesen schnellstmöglich mit einer leckeren Mahlzeit zufriedenstellen. Doch gerade dann mögen viele Kunden keine süßen Teigstücke. Es gelüstet sie nach etwas Handfestem, etwas Würzigem, das auch wirklich satt macht.

„Auf Anregung einer Mitarbeiterin haben wir uns überlegt, in unserer Filiale am Rathausplatz in Vellmar nun auch Pizza anzubieten“, verrät Bäckermeister Peter Hamenstädt. „Damit sollen nicht nur die Schüler angesprochen werden, die gerne bei uns ihren Imbiss kaufen, sondern vielleicht auch die Mitarbeiter des Rathauses und der umliegenden Geschäfte.“

Die Mini-Pizza wird mit verschiedenen Belägen angeboten, zu denen Salami, Pilze, Schinken und Paprika zählen. Auch als Margarita ist sie zu haben. Während die Pizza sofort als köstliche kalte Variante zu haben ist, kann sie auf Wunsch auch warm gemacht werden. „Wir haben schon früher Pizza auf Bestellung angefertigt und die ist immer sehr gut angekommen", sagt Peter Hamenstädt, „jetzt wollen wir dieses Angebot dauerhaft für unsere Kunden anbieten."

Darüber hinaus ist ab sofort jeden Donnerstag in der Bäckerei Waffeltag. Der köstliche Duft frisch gebackener Waffeln zieht bis auf den Rathausplatz hinaus und verrät jedem: In der Bäckerei Hamenstädt gibt es keine Fertigware – hier werden die Waffeln vor Ort frisch zubereitet. Ganz so, wie sie am besten schmecken. zgi