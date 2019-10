18 Jähriger fuhr mit neuem Mercedes, aber ohne Führerschein durch Baunatal

Baunatal – Den Führerschein wird ein 18-Jähriger aus Kassel so schnell wohl nicht bekommen.

Er ist laut Polizei am Montagmittag mit seinem Mercedes auf dem Weg zur Waschanlage aus dem Verkehr gezogen worden.Der junge Mann war offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne gültiges Kennzeichen unterwegs.

Der 18-Jährige, der kurz vor der Führerscheinprüfung stand, sei nach Angaben der Polizei um 12.20 Uhr an der Tankstelle in der Kirchbaunaer Straße einer Streife aufgefallen, die gerade ihren Wagen tankte. Dabei fiel den Polizisten der Mercedes ins Auge, weil sich an den Kennzeichen des Wagens keine Zulassungsplaketten befanden. Die Polizisten stoppten das Auto, das gerade vom Tankstellengelände fuhr. Der 18-Jährige habe reumütig zugegeben, dass er noch gar keinen Führerschein hat. Den Mercedes hatte er nach eigenen Angaben erst eine Stunde zuvor gekauft. An den noch nicht zugelassenen Wagen hatte er die alten, entstempelten Kennzeichen angeschraubt. Anschließend sei er zur Waschanlage neben der Tankstelle gefahren, um das Auto zu reinigen.

Die Fahrt hat nun ernste Folgen für den 18-Jährigen aus Kassel. Er muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Abgabenordnung verantworten. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Der frisch gewaschene Mercedes blieb auf dem Tankstellengelände stehen.