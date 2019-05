Ganz schön irre: 60-Jähriger fuhr auf A49 rückwärts

Weil er mit seinem Auto auf der Autobahn 49 bei Baunatal-Nord rückwärts fuhr und mehrere andere Autofahrer gefährdete, muss sich ein 60-Jähriger wegen Verkehrsgefährdung verantworten.

Laut Polizeisprecherin Tabea Spurek war der Türke, der in den Niederlanden lebt, am Donnerstag gegen 16 Uhr von Kassel in Richtung Marburg unterwegs. Bei Baunatal-Nord muss er die Ausfahrt verpasst haben.

Daraufhin hielt der 60-Jährige seinen schwarzen Mercedes auf dem Verzögerungsstreifen an. Dann fuhr er auf dem Streifen rückwärts zurück. Andere Verkehrsteilnehmer mussten dem Fahrzeug ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Sprecherin. Einige mussten wieder nach links auf die Autobahn auffahren und verpassten somit die Ausfahrt.

Im Anschluss soll der Verursacher noch eine rote Ampel missachtet haben. Schließlich wurde er von Beamten der Autobahnpolizei Baunatal angehalten.