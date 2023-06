Ab sofort Tickets für die HNA-Wiesn

Von: Sven Kühling

Da ging die Post ab: So wurde bei der HNA-Wiesn 2022 an der Knallhütte gefeiert. Für die sechste Auflage gibt es ab sofort Tickets im Vorverkauf. © Dieter Schachtschneider

„Stimmung, Spaß – die Alltagssorgen vergessen“. Dieses Motto gibt HNA-Marketingleiter Sebastian Gerhold für die Wiesn 2023 aus. Der Slogan trifft’s. Und er könnte generell über der Party thronen, die seit sechs Jahren an der Baunataler Knallhütte über die Bühne geht. Tausende Besucher – die meisten in Lederhosen oder Dirndl – haben im großen Zelt bei Hütt ausgelassen mit einem Lächeln im Gesicht gefeiert. Am 22. und 23. September soll das nun wieder so sein. Tickets gibt es ab sofort.

Baunatal – Einen fetzigen Auftakt versprechen am Freitag die Grumis. Schon bei der fünften Auflage der Sause an der Hütt-Brauerei im vergangenen Jahr legte die Truppe vom Cannstatter Wasn mächtig los. „Die waren mega“, erinnert sich auch Sebastian Gerhold an die Franken und verspricht „Wiesn-Party an allen Tagen“.

Blasmusik

Gute Tradition ist bei nordhessens größtem Oktoberfest die Einbindung regionaler Musikgruppen. So sind am Freitag von 18 bis 20 Uhr die „Freunde der Egerländer Blasmusik“ und das Blasorchester des TSV 1981 Oberzwehren am Start. Am Samstag zur gleichen Zeit bietet Edergold „Blasmusik vom Feinsten“.

Das Festgelände öffnet an beiden Tagen um 17 Uhr, die Gaudi im Zelt beginnt um 18 Uhr.

Dauerbrenner

Und was wäre eine HNA-Wiesn ohne Reiner Irrsinn? Der Party-Kracher aus Nordhessen ist von der ersten Stunde an mit von der Partie. Am Wiesn-Samstag steht Reiner Irrsinn mit seiner Show „Irrsinn Reloaded“ ganz vorne im Zelt. Zum zweiten Mal tritt der ehemalige Friseur aus Homberg mit Live-Band auf – „Deutschlands härteste Party-Kapelle“ wie er diese selbst beschreibt.

Mit Festwirt Heinz Sommer (Felsberg) sorgt der Caterer vom vergangenen Jahr für Getränke, und außerdem versprechen die Organisatoren an allen Tagen typische Wiesn-Schmankerl. Im Wochenendticket für 42 Euro (für Abonnenten 38 Euro) sind zwei halbe Maß mit dabei. Ansonsten kosten die Karten für den Freitag 23 Euro (Abonnenten 21 Euro) und für den Samstag ebenfalls. Für alle Ticket-Käufe kommt eine Gebühr hinzu.

Von der ersten Stunde am Start: Reiner Irrsinn tritt am Samstag, 23. September, erneut mit Live-Band auf. © Dieter Schachtschneider

Platz für 2800 Feiernde

Das Zelt auf dem Gelände an der Knallhütte hat Platz für 2800 Party-Gäste. Parkplätze stehen wieder am benachbarten VW-Werk zur Verfügung.

Und natürlich, so verspricht Sebastian Gerhold, werde es zum Anlass wieder ein extra Festbier von Hütt geben. Dieses werde nun bereits angebraut. Im August werde es dann angestochen und natürlich an beiden Wiesn-Abenden auch ausgeschenkt. (Sven Kühling)

Tickets und Infos gibt es in allen HNA-Geschäftsstellen sowie unter hna.de/wiesn