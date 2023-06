Abiturient Sören Mihr über Jobsuche, Zukunft und Klimawandel

Von: Raphael Digiacomo

Teilen

Handball ist seine Leidenschaft: Sören Mihr aus Großenritte macht zurzeit sein Abitur an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel. © Raphael Digiacomo

Zukunftsperspektiven in Zeiten von Klimawandel, Social Media und Künstlicher Intelligenz: Die letzte Prüfung frisch hinter sich, beantwortet Abiturient Sören Mihr Fragen zu aktuellen Themen.

Baunatal – Im Gespräch erklärt er, was ihn und große Teile seiner Generation bewegt und warum er trotz aller aktueller Krisen mit Zuversicht auf die Zukunft schaut. Vor dem Gespräch einigten wir uns, uns zu duzen.

Wie liefen die Abi- Prüfungen für dich?

Sehr gut letztendlich. Ich bin ein Typ, der sich nicht so viel Stress macht, sondern relativ entspannt an Prüfungen rangeht. So auch beim Abi. Klar musste ich lernen und war auch aufgeregt. Das ist normal und gehört dazu. Meine Leistungskurse Sport und Bio habe ich schriftlich gemacht, Reli auch. Mündlich dann Mathe und Deutsch.

Mathe mündlich? Stell ich mir nicht leicht vor.

Ich habe eine Freundin, die ist gut in Mathe und hat mich durchgeboxt.

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf den Schulalltag?

Ich hatte das Glück, dass Corona schon in der Jahrgangsstufe 10 angefangen hatte. Nach zwei Wochen hatten wir bereits Onlineunterricht – komplett nach Stundenplan. Gefühlt eine ganz andere Schule: Die ersten drei, vier Monate hatten wir zusätzlich ein riesiges Paket an Aufgaben in der Woche.

Anfangs habe ich mich gefreut über die zusätzliche Zeit zuhause, ich fand das entspannend. Als wieder Normalität herrschte, war ich aber froh. In der wichtigen Qualifikationsphase war fast alles wieder normal. Wir konnten auch unsere Abschlussfahrt nach Spanien antreten.

Laut einer neuen Studie schauen junge Europäer pessimistisch auf die Zukunft. Was sind deine Träume, Hoffnungen und auch Ängste?

Klimawandel, Corona und dann noch Krieg in der Ukraine; es gab in den letzten Jahren viele negative Themen. Ich setze mich damit auseinander. Wirklich schwierig zu verstehen, dass mitten in Europa nun Krieg herrscht.

Davon lasse ich mich aber nicht runterziehen und versuche, trotzdem das Leben zu genießen. Ich wache nicht jeden Tag auf und hab Angst. Ich habe gelernt, nicht pessimistisch zu sein, sondern nach vorn zu schauen.

Kannst du die Tendenz bestätigen, wenn du dein Umfeld betrachtest?

Ja. In meinem Freundeskreis ist es nicht so schlimm, aber man spürt, dass viele schon Angst haben und unsicher in die Zukunft schauen.

Und in deinem Jahrgang? Wie unterschiedlich ist der Umgang mit der Zukunft?

Sehr unterschiedlich. Manche beschäftigen sich mit der Thematik, passen ihren Lebensstil an und versuchen so gut es geht umweltfreundlich zu leben – so wie ich. Konkret heißt das, ich fahre mit dem Fahrrad statt dem Auto zum Training, esse wenig industriell verarbeitetes Fleisch, reduziere Einwegflaschen und Plastikmüll.

Andere sind deutlich aktiver, gehen auf die Straße demonstrieren, beteiligen sich an Umweltprojekten. Es gibt auch diejenigen, denen die Umwelt völlig egal ist. Die leben, als ob es den Klimawandel nicht gäbe.

Wie geht es nach dem Abitur für dich weiter?

Ich ziehe im Sommer aus und mit meiner Freundin zusammen. Dann arbeite ich ein Jahr lang bei meinem Vater in Betrieb. Er ist Förster bei einer privaten Forstverwaltung. Eine komplett neue Erfahrung, auf die ich mich nach 13 Jahren Schule sehr freue. Ich werde etwas Geld verdienen und Praxiserfahrungen im Wald und Forstbetrieb sammeln.

Kommendes Jahr möchte mit dem Studium der Forstwirtschaft in Göttingen beginnen. Diesen Wunsch habe ich seit dem Alter von fünf Jahren.

Welche Perspektiven siehst du für deine Generation in Zeiten von Fachkräftemangel und Künstlicher Intelligenz?

Aufgrund des Fachkräftemangels sind die beruflichen Perspektiven für meine Generation gut. Das gilt gerade auch für Förster. Sie werden immer gebraucht und können nicht durch Roboter ersetzt werden. Zudem ist gerade ein Generationswechsel in der Forstwirtschaft im Gange: Viele Förster gehen in Pension.

Der Wald befindet sich in einem Ausnahmezustand durch Naturkatastrophen, Borkenkäfer und Trockenheit. Allgemein herrscht bei vielen in meinem Alter Ungewissheit was die berufliche Perspektive angeht. Viele wissen nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Ein paar Jahre rumhängen oder irgendwas studieren – so lässt sich viel Zeit verlieren.

Welche Rolle spielt das Thema Work-Life-Balance in deiner Generation?

Das ist bei vielen ein Thema. Ich werde erstmal in Vollzeit arbeiten, ich denke das ist als junger Mensch normal. Wichtig finde ich, dass man einen Beruf findet, den man mit Freude ausübt und der vielseitig ist.

Bei meinem Vater sehe ich, wie flexibel die Arbeitszeiten für Förster sind. Gut für das Familienleben. Man kann sich den Tag selbst gestalten; vormittags Wald, nachmittags Büro.

Was unterscheidet deine Generation von der deiner Eltern?

Ich denke, dass jede Generation ähnliche Zukunftsfragen hat. Großes Thema ist heute der Klimawandel. Auch die Generation meiner Eltern musste sich durch das damalige Waldsterben und den Sauren Regen schon mit Umwelthemen auseinandersetzen.

Durch Fernsehen und Social Media wie Tiktok und Instagram bekommt man heute unmittelbarer mit, was in der Welt passiert und welche Katastrophen es gibt. Das kann auch Angst machen und manchmal muss man sich vor zu viel schlechten Nachrichten schützen. Vielleicht konnten die Menschen das Leben ohne Social Media früher mehr genießen?

Was ist deine Sicht auf junge Menschen, die sich an den Straßen festkleben, um für Umweltschutz zu sensibilisieren?

Ich kann die Jugendlichen gut verstehen. Es sind extreme Beispiele – aber die Absicht, auf Missverhältnisse hinzuweisen, ist gut und richtig. Der Umweltschutz ist zu wichtig, um dies zu ignorieren oder ewig vor sich herzuschieben. Das Leute da aktiv handeln und die Welt verbessern wollen, finde ich super. Die Art und Weise, wie sie es machen, ist meines Erachtens allerdings fragwürdig.

Inwiefern beschäftigt dich der Krieg in der Ukraine?

Anfangs haben wir in der Schule viel über den Krieg geredet, Fernsehen und Zeitungen waren voll davon. Auch in der Familie und mit Freunden wurde viel darüber gesprochen. Langsam rückt das Thema in den Hintergrund. Es ist nicht gut, aber der Mensch gewöhnt sich mit der Zeit leider an das Geschehen.

Auch Nachrichten über Kriegsverbrechen werden irgendwann zur Gewohnheit. Das ist erschreckend. Ich konnte mir vor dem Krieg nicht vorstellen, dass es dazu in Europa so dicht an unserem Land kommen könnte.

Was hältst du von der Einführung der Wehrpflicht oder des Sozialen Jahres?

Mein Vater schwärmt von seiner Zeit als Zivi bei den Baunataler Werkstätten, daher glaube ich, dass solche Dienste gut sind. Anderen Menschen helfen, etwas Wichtiges für die Gemeinschaft leisten.

Ich glaube, dass es einem selbst auch gut tut, Kranken oder Schwächeren zu helfen, damit lernt man, wie gut man es selbst hat. Viele Menschen haben dazu aber leider keine Lust. Eine Pflicht wäre eher ein politisches Eigentor. (Raphael Digiacomo)