ADFC zeichnet Baunatal als fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands aus

Von: Sven Kühling

Teilen

Fahrradfahrer können ab sofort die Baunataler Fußgängerzone durchqueren, ohne abzusteigen. Die Schilder mit den Radsymbolen und dem Hinweis „Schrittgeschwindigkeit“ stehen jetzt an den Eingängen zur Innenstadt.

Baunatal – Fahrradfahrer können ab sofort die Fußgängerzone in Baunatal (Kreis Kassel) durchqueren, ohne abzusteigen. Die Schilder mit den Radsymbolen und dem Hinweis „Schrittgeschwindigkeit“ stehen jetzt an den Eingängen zur Innenstadt.

Diese Ausrichtung der Kommune mit dem gleichzeitigen Ausbau von Radwegen und Radstreifen an den Verkehrsachsen hat dazu geführt, dass Baunatal zum dritten Mal in Folge beim Fahrrad-Klima-Test des Fahrradclubs ADFC zur fahrradfreundlichsten Kommune Deutschlands im Bereich der Städte von 20 000 bis 50 000 Einwohnern gewählt wurde.

Baunatal zum dritten Mal in Folge bei Fahrradklimatest des ADFC ganz vorn

Nach Angaben des ADFC haben insgesamt 245 000 Radler aus ganz Deutschland über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden abgestimmt. 1114 Orte seien letztendlich bewertet worden. Schon 2018 und 2022 hatte Baunatal die Top-Platzierung erreicht. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt.

Durch Baunatal unterwegs: HNA-Praktikantin Margarete Wolkewitz testete einige Abschnitte der erneut vom ADFC als besonders fahrradfreundlich ausgezeichneten Stadt. Hier fährt sie am Cineplex-Kino entlang der Friedrich-Ebert-Allee. © Sven Kühling

„Konsequent werden in der 28 000 Einwohner zählenden Autostadt hierfür jährlich viele Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs durchgeführt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Mit der barrierefreien Unterführung am Bahnhof Altenbauna, dem Neubau der Geh- und Radwegbrücke über die Landesstraße mit Rampen statt Treppen sei die Raddirektverbindung in Baunatal bis an die Stadtgrenze Kassel realisiert worden, heißt es weiter.

Baunatal ist fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland - HNA testet auch Kassel

In einem kleinen Radtest der HNA am Dienstag (25. April) in Baunatal und Kassel fielen einige Punkte besonders ins Auge:

Rote Markierungen

Entlang der Hauptstraßen entstehen immer mehr rote Markierungen, die auf die Radstreifen an den Rändern aufmerksam machen. In der VW-Stadt sind die Streifen oft breit und damit gut befahrbar. An den beiden großen Kreiseln der Friedrich-Ebert-Allee sollten bereits weitere rote Markierungen Ende 2022 aufgebracht werden, sagt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam.

Das regnerische Wetter habe dem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt kündigt sie die roten Kreiselmarkierungen noch für den Monat Mai an. „Es gibt immer mehr solcher Markierungen an den Straßenübergängen und in Kreuzungsbereichen“, sagt Bräutigam.

Das bringe mehr Sicherheit für Radfahrer. „Lieber Rücksicht auf Fußgänger nehmen, als vor Autofahrern Angst haben“, sagt uns eine Radfahrerin in Baunatal.

Nun möglich: Radfahrer können durch die Fußgängerzone rollen – in Schrittgeschwindigkeit. © Sven Kühling

„Lieber Rücksicht nehmen, als Angst haben“ - Sicherheit für Fahrradfahrer in Baunatal

Barrierefreies Bauen

Auch Barrierefreiheit werde von der Stadt Baunatal verfolgt, so die Stadtsprecherin. Unter dem Stichwort barrierefreies Bauen seien zum Beispiel bisher 580 Bordsteinabsenkungen realisiert worden. „Dabei gilt es bei allen Umsetzungen zur Förderung des Radverkehrs immer wieder auf die Gleichberechtigung und ein tolerantes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer hinzuweisen“, betont Erster Stadtrat Daniel Jung.

Schlecht lesbar: Vor allem während der Fahrt sind die Hinweise kaum zu entziffern. © Sven Kühling

Fernradweg entlang der Fulda im Blick

Fernradweg R 1

Auch die Fernverbindung entlang der Fulda, den Fernradweg R 1, haben die Baunataler im Blick. Im Bereich der Bauna-Mündung in Guntershausen soll eine neue Brücke über den Bach entstehen. Bisher mussten Radfahrer über das Firmengelände eines Sägewerkes rollen. Dabei kam es immer wieder zu brenzligen Situationen mit querenden Gabelstaplern.

Laut Stadtsprecherin laufen die Grundstücksverhandlungen mit den Landwirten. Noch in diesem Jahr soll der Baustart für das Projekt erfolgen. Auch an dieser Stelle steht ein Gewinn an Sicherheit im Vordergrund.

Breit und gut befahrbar: Die Raddirektverbindung auf Baunataler Seite ist fertig: Hier geht es unter der neuen A 44-Brücke durch. Auf Kasseler Seite gibt es allerdings noch zahlreiche Mängel. © Sven Kühling

Flüssiges Vorwärtskommen mit dem Fahrrad in Kassel noch nicht gegeben

Raddirektverbindung

Es rollt sich gut im Abschnitt der Stadt Baunatal. In Kassel hingegen ist das flüssige Vorwärtskommen noch nicht gegeben. In Kassel ist die Strecke etwa zwischen Wilhelmshöhe und Oberzwehren sehr verwinkelt und unübersichtlich. Viele Straßen – etwa im Bereich Frankfurter Straße – sind vorrangig für den Autoverkehr ausgelegt. „Da fährt man nicht gerne“, sagt eine Radlerin.

Die Beschilderung auf dem Radschnellweg ist an vielen Stellen noch dürftig: Blasse grüne Buchstaben auf weißem Grund sind während der Fahrt schwer zu lesen. Wer mit normaler Geschwindigkeit fährt, rauscht an der Beschilderung – etwa am Baunsberg – vorbei. Hinweise auf dem Fahrbahnbelag – etwa „VW-Werk“ oder „Richtung Kassel“ – Fehlanzeige.

Arbeiten am Lückenschluss: Silvio Henke (von links), Rzgar Tofiq und Dirk Herbst. © Sven Kühling

Lückenschluss

Als Beispiel für einen Lückenschluss im Radwegenetz realisiert die Stadt aktuell einen Abschnitt entlang der Albert-Einstein-Straße. Die Baufirma Löber ist kräftig damit beschäftigt. Etwa 150 Meter Radweg entstehen neu. (Sven Kühling)