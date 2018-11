Aldi in Baunatal: Ansturm auf  größten Markt des Discounters in Hessen

Lange Schlange: Wer das neue Aldi in Baunatal betreten wollte, brauchte am Mittwochmorgen Geduld.

Der neue Aldi-Markt in Baunatal ist der größte in Hessen. Wir zeigen, was die Filiale an der Friedrich-Ebert-Allee alles bietet und wie die Kunden nach der Eröffnung am Mittwoch reagierten.

Aktualisiert am 21. November um 14.04 Uhr: Pünktlich um acht Uhr öffnen sich am Mittwochmorgen die Türen des Aldi-Neubaus an der Friedrich-Ebert-Allee in Baunatal. Der Parkplatz platzt aus allen Nähten, sodass Autofahrer auch außerhalb der Buchten parken. An den Türen begrüßen Mitarbeiter hunderte Frühaufsteher, die als erste einen Blick auf den größten Aldi Hessens werfen wollen.

Aldi eröffnet größte Filiale in Hessen

Unter ihnen ist auch Andreas Meissner aus Kassel, er fuhr nur für die Eröffnung nach Baunatal. Eines der Lose, die am Eingang an die ersten 100 Kunden verschenkt wurden, konnte er jedoch nicht ergattern. „Da waren zu viele vor mir da. Bestimmt 200 Leute.“ Er habe sich heute nur den Markt ansehen wollen. Zum Einkaufen wolle er jedoch an einem anderen Tag kommen, wenn es weniger hektisch zuginge.

Nicht so Friedhelm Meyer. Der 63-jährige Baunataler kommt an diesem Morgen für seinen regulären Einkauf in den Laden. Dem Rollstuhlfahrer fällt auf, dass die Produkte nicht so hoch in den Regalen standen wie sonst, sodass er auch die oberen Bretter gut selbst erreichen kann. Er empfindet den Neubau als barrierefrei, hell und freundlich.

Auch Familie Möller hat sich in das Getümmel gewagt, mit Einkaufswagen und zwei Kindern. Marcel Möller gefällt, dass es mehr Platz auf den Gängen gebe als zuvor. „Aber im Zelt einkaufen war auch nicht schlimm.“ Im neuen Markt sei es jedoch strukturierter, ergänzt Nadine Möller. Die 80-jährige Baunatalerin Annemarie Kühn freut sich hingegen, trotz neuem Konzept alles sofort finden zu können.

+ Nadine und Marcel Möller aus Baunatal mit ihren Kindern Luise (2) und Levin (3 Monate). © Kim Henneking

Denn in den Regalen stehen die altbekannten Marken und Produkte. Neu erscheint einzig das Design, das mit seinen frischen Farben moderner und heller wirkt – sich vom einfachen Discounter-Image abzusetzen scheinen soll. Die Orientierungsschilder erleichtern das Einkaufen und geben einen Einblick in die Strukturierung des Marktes, die in älteren Läden so nicht gegeben war.

Wer das Gebäude verlässt, schwenkt oftmals noch beim Gewinnspiel oder dem Waffelstand vorbei. Im Wagen haben viele ihren normalen Haushaltseinkauf – es ist das Event, das die Baunataler in den Supermarkt zieht.

Aldi in Baunatal: Das bietet der neue Markt

Thomas Schlieper ist erleichtert. Erleichtert darüber, dass die Zeit im Zelt vorbei ist. Dort hatte der Filialleiter von Aldi Nord in Baunatal nämlich die vergangenen eineinhalb Jahre mit seinem Team verbracht. Im Provisorium am Parkstadion. Der alte Markt an der Friedrich-Ebert-Allee wurde derweil dem Erdboden gleichgemacht – und als der größte Aldi-Markt Hessens neu aufgebaut. Am heutigen Mittwoch um 8 Uhr eröffnet Aldi in Baunatal neu.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Auf 1330 Quadratmetern wurde das Sortiment gemäß des neuen Aldi-Konzepts, nach dem derzeit alle Filialen von Aldi Nord modernisiert werden, für „einen entspannten Einkauf in freundlicher Atmosphäre“ angerichtet. Damit ist er gegenüber dem alten Markt (rund 800 Quadratmeter) deutlich größer. Zu den Kosten für den Neubau machte Aldi keine Angaben. Doch was ist eigentlich alles neu im modernen Aldi?

Aldi in Baunatal jetzt mit Backstation und regionalem Obst und Gemüse

Der Fokus im neuen Markt liege auf den Frischebereichen, sagt Regionalverkaufsleiter Nico Franzen. Direkt am Eingang gibt es eine Backstation mit mehr als 34 verschiedenen Brot- und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und herzhafte Snacks. Die neue Brotschneidemaschine portioniert das Brot nach Belieben.

+ Nehmen die Kasse heute in Betrieb (von links): Die Verkäuferinnen Natalia Gissel und Diana Schebitz. © Maik Dessauer

Herzstück des neuen Marktes ist die Frischeinsel mit saisonalem und regionalem Obst und Gemüse am Ende des ersten Gangs. Frisches Fleisch und frischer Fisch werden dort in Kühlwandregalen angeboten. Im neuen Convenience-Regal finden sich Snacks, Smoothies, vorgeschnittene Salate, frische Fertiggerichte sowie gekühlte Getränke. Das „Rezept der Woche“ liefert im Wechsel Rezeptideen und griffbereit die passenden Zutaten. Energetisch auf dem neuesten Stand ist der Markt komplett solarbetrieben und mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Weiterhin wurden die Gänge verbreitert und das Licht- und Farbkonzept neu gestaltet. „Bei allen Neuerungen und Optimierungen bleiben wir natürlich Aldi“, sagt Franzen. „Das bedeutet, dass der Einkauf nach wie vor schnell, einfach und preisgünstig ist.“

Übrigens: Die Straße um den neuen Aldi-Markt in Baunatal wurde verkehrsberuhigt

Willkommensgeschenke und Gewinnspiele zur Aldi-Eröffnung

Der Filialleiter ist angetan von seinem neuen Markt. „Die neue Filiale schaut wirklich klasse aus“, sagt Schlieper. „Das hat sich Baunatal verdient.“ Die Zeit am Parkstadion sei nicht immer einfach gewesen. „Aber das Zelt war moderner als der alte Markt.“ Und: „Das Zelt muss man erlebt haben.“ Das sehen nicht alle Mitarbeiter so. Die trockene Luft im Winter, generell die witterungsbedingt schwierige Klimatisierung habe die Arbeit in den vergangenen 18 Monaten nicht gerade erleichtert. Der Neubau hatte sich wegen langwieriger Genehmigungsverfahren zur Zusammenlegung mehrerer Grundstücke um zehn Monate verzögert.

+ Freuen sich auf die Eröffnung (hinten v. li.): Regionalverkaufsleiter Nico Franzen, Filialleiter Thomas Schlieper, Katharina Wiehl (1. Stellvertreterin), Gilbert Müller (1. Stellvertreter), vorne von links: Yvonne Kellner (2. Stellvertreterin) und Jennifer Scherb (2. Stellvertreterin). © Maik Dessauer

Am Eröffnungstag rechnet Schlieper mit bis zu 3500 Kunden. Aldi bietet den Kunden zur Eröffnung ein Gewinnspiel: Die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos, in denen sich verschiedene Sofortgewinne befinden. Als Hauptgewinn winkt gar ein 500-Euro-Einkaufsgutschein. „Wir möchten die Eröffnung des größten Aldi-Nord-Marktes in Hessen gemeinsam mit unseren Kunden feiern“, sagt Schlieper.

Mehr Bio und Fairtrade in Eigenmarke

Bereits seit einigen Jahren verfolgt Aldi Nord seine Modernisierungsstrategie. Aktuell werden sukzessive alle rund 2300 deutschen Aldi-Nord-Märkte modernisiert. Dabei erweitert der Discounter das Eigenmarkensortiment um neue Bio- und Fairtrade-Produkte oder vegetarische und vegane Artikel. Die Erneuerung sei an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, sagt Regionalverkaufsleiter Nico Franzen.

Hier befindet sich der neue Aldi-Markt: