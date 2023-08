Anwohner aus Altenritte wollen wieder Tempo 60

Von: Sven Kühling

Ärgern sich über zunehmende Lärmbelastung: Die Anwohner der Naumburger Straße, Karl-Heinz Göbel (links) und Erich Bürger. Sie beklagen, dass jetzt auch noch Tempo 60-Schilder auf der Landesstraße im Bereich ihrer Grundstücke abmontiert wurden. © Sven Kühling

Seit vielen Jahren kämpfen die Anwohner der Naumburger Straße in Altenritte um mehr Lärmschutz an der Landesstraße Richtung Elgershausen. Die führt direkt an ihren Grundstücken vorbei. Vor einiger Zeit haben die Behörden nun einen Schritt getan, der die Verärgerung der Bürger über angebliche Mängel weiter in die Höhe getrieben hat. Die ebenfalls zum Lärmschutz gehörende Geschwindigkeitsbegrenzung (Höhe Lützelhof) wurde aufgehoben.

Baunatal – Im Herbst 2022 seien die Tempo-60-Schilder einfach abgebaut worden, berichten Karl-Heinz Göbel und Erich Bürger im Gespräch mit der HNA.

„Überall sprechen sie von Lärmbelästigung und dann nehmen sie die Schilder weg“, sagt Erich Bürger. Die Zusage der Behörden auf das Tempolimit, so ergänzt Karl-Heinz Göbel, gelte schon seit vielen Jahren. Schon zu Zeiten von Bürgermeister Heinz Grenacher habe es die Zusage gegeben, „dass auf 60 reduziert wird“.

Anfang August habe es erneut ein Treffen der Anwohner mit Bürgermeisterin Manuela Strube (SPD) gegeben, berichten die Anwohner der Naumburger Straße. Strube habe als Fazit zugesagt, nach den Ferien mit städtischen Geräten Lärmmessungen zu unternehmen. Das bestätigt Stadtsprecherin Susanne Bräutigam auf Anfrage. Und: „Im Rahmen der diesjährigen Sommertour am 3. August sagte Bürgermeisterin Manuela Strube den Anwohnern zu, bei der nächsten Verkehrsschau im Oktober dieses Jahres den Bereich noch einmal anzusehen und das Thema gemeinsam mit den teilnehmenden Behörden zu erörtern und eine Lösung zu finden“, so Bräutigam. Zur Geschichte des Entfernens der Schilder erläutert die Sprecherin: Die Entfernung des Tempolimits habe nach einer Verkehrsschau im Jahr 2022 vorgenommen werden müssen.

Die Anwohner befürchten nun, dass sich die beteiligten Behörden – Stadt Baunatal, Landkreis Kassel und Hessen Mobil – den schwarzen Peter gegenseitig zuschieben. Diese Befürchtung wird durch die Antwort der Landesbehörde Hessen Mobil auf Anfrage der HNA zum Abmontieren der Schilder weiter geschürt: „Hessen Mobil stellt zwar Verkehrszeichen auf und baut sie gegebenenfalls wieder ab, aber ordnet sie nicht an“, sagt Sprecher Hellwig Kramm. „Das macht die Verkehrsbehörde.“ Hier solle man also eher bei der Stadt Baunatal oder dem Landkreis Kassel nachfragen.

Die Historie des Lärmschutzes an der Naumburger Straße reicht insgesamt noch viel weiter zurück.

Vier Grundstückseigentümer hatten zunächst von 2000 bis 2003 in Eigenregie einen 160 Meter langen und bis zu zwölf Meter hohen Lärmschutzwall entlang der Verbindung Baunatal-Schauenburg aufschütten lassen. Allerdings, so bemängeln Göbel und Bürger, habe die Stadt Baunatal eine vorgesehene angrenzende Lärmschutzwand auf einer Brücke über einen Wirtschaftsweg nie realisiert.

Nicht geholfen hat auch, dass die Forderung nach der geplanten Wand seit Jahren im Lärmaktionsplan des Regierungspräsidium Kassel aufgenommen ist.

Auf erneute Nachfrage schrieb die Behörde im Januar an die Altenritter Bürger zurück: „Die Ergebnisse beziehungsweise weitere Vorgehensweise werden Sie dem Entwurf des Lärmaktionsplanes entnehmen können, der voraussichtlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden wird.“ (Sven Kühling)