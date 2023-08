Applaus für 30-Millionen-Bäume-Plan

Von: Sascha Hoffmann

Sprach in der Baunataler Stadthalle: Tarek Al-Wazir informierte in Baunatal über seinen Elf-Punkte-Plan für ein grünes Hessen. © Sascha Hoffmann

In weniger als sechs Wochen ist Wahltag in Hessen, und erstmals haben die Grünen mit Tarek Al-Wazir einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ins Rennen geschickt. Genau wie seine Kontrahenten – der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) – ist auch Hessens aktueller Wirtschaftsminister auf Wahlkampftour im Land unterwegs.

Baunatal – Al-Wazirs jüngster Halt: Baunatal, wo er die Stadthalle am Dienstagabend in die Farbe seiner Partei tauchte. Unter grünem Scheinwerferlicht und zwischen grünen Werbebannern fühlte sich Al-Wazir sichtlich wohl auf der Bühne, die er für knapp zweieinhalb Stunden komplett für sich einnahm.

Er sprintete durch seinen Elf-Punkte-Plan für ein grünes Hessen, das von familienfreundlichen Reformen über nachhaltige Wirtschaftsentwicklung bis hin zu sozialer Inklusion reicht. Tarek Al-Wazir hat Großes vor. Er will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mindestens 20 000 neue Kita-Plätze und attraktivere Erzieher-Ausbildungen fördern. Mit einem Fokus auf Ökonomie und Ökologie sollen sechs Milliarden Euro in einen Klima- und Transformationsfonds fließen, um nachhaltige Technologien und Arbeitsplätze zu fördern. Die Fachkräftesicherung wird zur Chefsache in der Staatskanzlei, sollte er gewählt werden, denn „wenn wir dieses Problem lösen wollen, müssen wir bereit sein, neue, mutige Wege zu gehen“.

Um Mobilität für alle zu gewährleisten, schwebt dem Offenbacher im Rhein-Main-Gebiet ein Schienenring vor, während er im ländlichen Raum Busse und Carsharing-Angebote ausbauen will. Bezahlbarer Wohnraum, bessere medizinische Versorgung und schnelle, effektive Rechtsverfahren für straffällige Jugendliche runden seinen Plan ab. Tarek Al-Wazirs roter Faden durch alle Punkte: Hessen soll grüner, sozialer und zukunftsfähiger werden. Immer wieder erhielt er von seinen Anhängern Zwischenapplaus, auffallend viel bei klassischen grünen Themen, etwa wenn er von zu pflanzenden „30 Millionen Bäumen bis 2030“ sprach oder stolz verkündete, dass dank ihm im Landeshaushalt 2024 17 Millionen Euro für den Bau von Fahrradwegen vorgesehen sind.

Seine elf Punkte sind nicht neu und vielerorts bereits veröffentlicht. Sie direkt aus seinem Mund zu hören, gab ihnen aber zusätzlich Gewicht. Auf Kuschelkurs ging es im Anschluss in gleich mehreren Frage-Antwort-Runden. Im Dialog mit seinen an die 100 Zuhörern gab sich der Kandidat versiert, lösungsorientiert und nahbar. Er beantwortete Fragen rund um Themen wie Verkehrsführung, Sicherheit und Schulbildung, ging dabei auch auf konkrete Punkte etwa zur maroden Bergshäuser Brücke an der A 44 bei Fuldabrück ein.

Er überzeugte mit reichlich Hintergrundwissen zu den kleinen und großen Problemen der Nordhessen, bot hier und da an, Sachverhalte zu prüfen und versprach, weiterführende Informationen an bereitgestellte Kontaktdaten zu senden. Nach gut zwei Stunden bat er schließlich darum, langsam zum Ende zu kommen. Er brauche seine Stimme schließlich am nächsten Tag noch, dann bereits an der nächsten Station im Kampf um die Hessische Staatskanzlei. (Sascha Hoffmann)