Balkonbrand beschädigte Wohnhaus in Baunatal

Rauchsäule im Himmel

Über eine Drehleiter von außen und einem Löschtrupp von innen wurde der Brand gelöscht.

Verletzt wurde niemand - Brandursache noch unklar

Baunatal – Lichterloh brannte am Samstagnachmittag ein Balkon am Obergeschoss eines zweistöckigen Wohnhauses an der Straße Am Goldacker in Altenbauna. Früher war dort das Polizeirevier untergebracht. Durch das Feuer entwickelte sich eine schwarze Rauchwolke, die weithin sichtbar über Baunatal hinwegzog.

Der Brand war gegen 16 Uhr entstanden und gemeldet worden. Die Flammen schlugen bereits meterhoch über das Balkongeländer, als die Feuerwehr eintraf. Der Löschangriff konnte jedoch sofort eingeleitet werden, weil bei der Ankunft der Feuerwehr schon keine Hausbewohner mehr im Gebäude waren. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Feuer hatte teilweise schon strake Beschädigungen an der Hausfassade sowie an der dahinterliegenden Wohnung hervorgerufen. Trupps unter Atemschutz leiteten die Brandbekämpfung von innen ein, während parallel dazu von außen her von der Drehleiter aus gelöscht wurde. Dank des schnellen Einsatzes schlug das Feuer weder auf das Dach noch auf die Nachbarwohnungen über.

Rund 60 Kräfte der Stadtteilwehren Altenbauna, Altenritte und Rengershausen waren gut zwei Stunden lang im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Straße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Baunatal und dem Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises Kassel waren zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort. Zur Brandursache sowie der Schadenshöhe konnten zuletzt noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen für die Brandursache aufgenommen. bon