Neue Stellen für Nachwuchs - Baunatal hat Konzept entwickelt, um junge Mitarbeiter zu halten

Um den Nachwuchs zu halten, setzt die Stadt Baunatal auf ein neues Konzept: Sie schafft künftig zehn Stellen, die für fertig werdende Auszubildende gedacht sind.

Baunatal – Diese Stellen haben allerdings einen KW-Vermerk, werden also künftig wegfallen. Warum macht die Stadt das und was hat es mit dem Konzept auf sich?

Baunatals Bürgermeisterin Silke Engler erklärt, was dahintersteckt: „Wir bilden jedes Jahr junge Menschen aus. Damit sie allerdings eine unbefristete Stelle erhalten, muss erst einmal eine frei werden.“ In der Vergangenheit hätten Ausgelernte meist einen befristeten Vertrag erhalten, beispielsweise weil ein Kollege länger krank ist oder Elternzeit nimmt. Das werde auch weiter so sein, sagen Engler und Roger Lutzi, der im Baunataler Rathaus unter anderem für Personal zuständig ist und Fachbereichsleiter der allgemeinen Verwaltung.

Allerdings will die Stadt mit den zehn neuen Stellen im Verwaltungsbereich fertige Azubis als Arbeitnehmer halten und ihnen durch die unbefristeten Verträge Sicherheit geben. Sobald dann eine andere Stelle im Rathaus frei wird, beispielsweise weil ein Kollege in Rente geht oder kündigt, werde der junge Mitarbeiter auf diese freie Stelle besetzt – und die KW-Stelle fällt dann weg, erklärt Engler.

Es stehe derzeit noch nicht fest, wer diese zehn KW-Stellen erhält, man betrachte dafür die Leistung in der Schule und in der Ausbildung. Die Stellen würden auch nicht alle in diesem Jahr besetzt, sondern nach und nach. Wie lange ein fertiger Azubi dann diese KW-Stelle behält, sei flexibel – je nachdem, wann eine andere für ihn frei wird.

Warum hat sich die Stadt Baunatal für dieses Konzept entschieden? „Wir wollen die Leute bei uns halten“, sagt Engler, es diene also der Nachwuchssicherung. Die Stadt habe sich schon länger damit beschäftigt und eine Lösung gesucht, um nicht allen jungen Menschen nach der Ausbildung immer wieder von einer Befristung in die nächste zu bringen. „Das ist eine unsichere Situation“, sagt Engler – gerade für junge Menschen, die mit der Familienplanung beginnen möchten. Unbefristete Stellen seien immer die attraktiveren. Außerdem spüre auch Baunatal den Fachkräftemangel und will laut Lutzi ein beliebter Arbeitgeber bleiben.

Die zehn Stellen seien nicht einfach aus der Luft gegriffen worden: Man habe geprüft, wie viele Mitarbeiter in den kommenden Jahren planmäßig in Rente gehen, und sei in etwa auf diese zehn Stellen gekommen.

Als Arbeitgeber attraktiv sein

650 Beschäftige hat die Stadt Baunatal insgesamt und derzeit sind es 21 Auszubildende. Um sich als Arbeitgeber attraktiv zu halten, gibt es laut Bürgermeisterin Silke Engler nicht nur das neue Stellenkonzept mit zehn KW-Stellen. Die Stadt biete ein Führungsnachwuchskräfteprogramm für diejenigen an, die sich die Leitung einer Abteilung vorstellen können, um Mitarbeiter vorzubereiten, außerdem gebe es Möglichkeiten zum Betriebssport und ein Patensystem für Azubis.

„Wir wollen die Potenziale im Haus erkennen und fördern“, so Engler. Dazu gehöre, Azubis selbstständig arbeiten zu lassen: Ein Beispiel sei der Girls’ und Boys’ Day – die Überlegung war, eine gemeinsame Begrüßung für alle Teilnehmer zu organisieren. Die Azubis haben daraufhin laut Bürgermeisterin Engler einen Fahrdienst zu den Kitas und anderen Außenstellen organisiert, die Routen geplant und die Fahrer ausgesucht – „so konnten wir feststellen, wer gut organisieren kann.“