Baunatal trauert um langjährigen FDP-Chef Heribert Brungs

Der langjährige Chef der Baunataler FDP, Dr. Heribert Brungs, ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Fair und freundlich im persönlichen Umgang, akribisch, leidenschaftlich und kreativ, wenn es um seine Arbeit ging. So beschreiben seine Weggefährten Dr. Heribert Brungs. Am 10. Januar ist der langjährige Fraktionsvorsitzende der Baunataler FDP im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in Baunatal gestorben.

Brungs war über 16 Jahre lang Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. In dieser Zeit war der gebürtige Fritzlarer im Haupt- und Finanzausschuss, im Akteneinsichtsausschuss, im Rechtsausschuss und im Sozialausschuss tätig. Brungs engagierte sich in der Personalkommission und in der Projektgruppe „Am obersten Heimbach“. Weiterhin war er Mitglied im Beirat des City-Management Baunatal und arbeitete viele Jahre für die Städtepartnerschaften in der Arbeitsgruppe Vire.

Außerdem engagierte sich Brungs stark als Freier Demokrat. 1990 trat der studierte Pharmazeut bei der Bundestagswahl als Direktkandidat im heimischen Wahlkreis an. Er war Kreistagsabgeordneter, mehrfach Ortsvorsitzender und Schatzmeister, und zuletzt auch Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Baunataler Stadtparlament.

"Mann der Zahlen und des Haushalts"

„Er war ein Mann der Zahlen und des Haushaltes – sehr akribisch“, sagt Baunatals Bürgermeisterin Silke Engler (SPD) über Brungs. „Er vermochte es, dieses eigentlich trockene Gebiet sehr leidenschaftlich und kreativ in seinen Reden in der Stadtverordnetenversammlung aufzubereiten.“ Auch menschlich schätzte Engler Brungs. „Er war ein sehr netter Mensch, fair und freundlich im persönlichen Umgang – das ist heutzutage nicht selbstverständlich.“

Heribert Brungs, Träger der Ehrennadel der Stadt Baunatal, war seit 1988 Mitglied der Freien Demokraten. Liberalismus war für ihn nicht nur ein Ausdruck parteipolitischer Gesinnung, sondern ein Lebensgefühl, für welches er immer einstand. So würdigen ihn seine Parteikollegen von den Freien Demokraten Baunatal-Schauenburg. Sie verabschieden sich von einem loyalen und hilfsbereiten Parteifreund, der immer für kontroverse Diskussionen und Streitgespräche zu haben war, von einem eloquenten und engagierten Menschen und Freund, der nicht nur in der politischen Diskussion fehlen wird.

Heribert Brungs wird am heutigen Freitag beigesetzt. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.