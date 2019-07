Tatort Kleingarten: Idyllische Parzelle in Baunatal verwüstet

In Baunatal ist ein Schrebergarten zu Kleinholz verarbeitet worden. Wir haben die Pächterin getroffen, die hinter der Tat einen persönlichen Angriff vermutet.

Früher sei die Gemeinschaft im Baunataler Kleingärtnerverein einmal besser gewesen. Sommerfeste seien gemeinsam organisiert und gefeiert worden, jeder hätte mit angepackt. Seit ein paar Jahren werden keine Sommerfeste mehr gefeiert. „Es will sich niemand mehr ehrenamtlich engagieren“, sagt Martina Heinicke. Viele blieben in ihren Gärten unter sich. Doch dass so etwas passieren könnte, damit hätte Heinicke, Obfrau des Vereins, niemals gerechnet: Einer oder mehrere bisher unbekannte Täter wüteten vergangene Woche in Heinickes Gartenparzelle und zerstörten vier Bäume – vermutlich mit einer Kettensäge.

Ein kleiner Birnbaum, zwei junge Apfelbäume, eine mittelgroße Süßkirsche und ein 20 Jahre alter Pflaumenbaum sind mit sauberen Schnitten ab- beziehungsweise angesägt worden. Für Heinicke (59), Gartenbauingenieurin mit Fachrichtung Baumschule und seit 2011 im Kleingärtnerverein, war es ein Schock, als sie am Freitagmorgen ihren Garten mit der Nummer 149 im südlichen Teil des Geländes nahe dem Baunataler Hauptfriedhof betrat. „Ich sehe es als persönlichen Angriff auf mich.“

War es ein Nachbar?

Obwohl sie eine solche Tat eigentlich niemandem aus dem Kleingärtnerverein zutraue, liege für sie die Vermutung nahe, dass der oder die Täter ebenfalls Teil der Gartengemeinschaft sind. Uta Böth und Klaus Leinen, die Vorsitzenden des Vereins, teilen diese Ansicht. Leinen (74), seit über 40 Jahren im Verein, seien schon leere Wodkaflaschen und in Papier verpackte und mit Schleifchen versehene Fäkalien in den Garten geworfen worden. Die Pflanzen im Garten von Böths Vater, ab Gründung des Vereins in den 60er-Jahren lange Zeit Vorsitzender, seien einmal mit Gift besprüht worden. „Das ist aber schon 20 oder 30 Jahre her“, sagt Böth (57).

+ Uta Böth ist 1. Vorsitzende des Vereins. © Maik Dessauer

Vorfälle wie diese, das beteuern alle drei, blieben eine Seltenheit in der 80 000 Quadratmeter großen Anlage in Altenbauna. „Die Stimmung hier ist eigentlich relativ normal“, sagt Heinicke. Ob sie in letzter Zeit einen Konflikt mit jemandem im Verein gehabt hätte, der als Motiv für die Tat in Frage käme? Es habe zwar den ein oder anderen kleineren Disput gegeben, aber einen konkreten Verdacht habe sie nicht. „Aus meiner Sicht habe ich niemanden verärgert.“

Auf frischer Tat ertappt?

Als Obfrau ist Heinicke vor allem für die Logistik und das Management der anfallenden Arbeiten im Bereich der allgemeinen Pflege der offenen Anlage verantwortlich. Das heißt, sie koordiniert, welche Mitglieder wann wo wie mit anpacken müssen. „Die Pflege ist sehr arbeitsintensiv.“ Dabei sind Heinicke, Böth und Leinen sowie alle anderen Mitglieder an das Regelwerk des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde gebunden. Ein Beispiel sind die Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr und ab 19 Uhr, in denen keine Gartenarbeiten vorgenommen werden dürfen. Hält sich jemand nicht an diese Ruhezeiten, müssen die Verantwortlichen die Person darauf hinweisen. Böth, die einen Garten im nördlichen Teil der Anlage pachtet, sagt: „Manchmal schneidet jemand um 22 Uhr die Hecken – da hört’s bei mir auf.“

+ Der 20 Jahre alte Pflaumenbaum, vermutlich mit einer Kettensäge angesägt, muss gefällt werden. © Martina Heinicke/nh

Eine erste Befragung unter den Pächtern der benachbarten Gärten verlief bisher erfolglos. „Niemand hat etwas gesehen.“ Doch Heinicke glaubt, dass jemand – vielleicht ein Spaziergänger – etwas gesehen oder gehört haben muss. Da der Pflaumenbaum nur angesägt wurde, sind sich Böth, Leinen und Heinicke sicher, dass jemand den oder die Täter überrascht hat, bevor die Tat vollendet werden konnte. Für die 20 Jahre alte Pflaume ändert dies nichts an ihrem Schicksal. Sie muss gefällt werden.

Die Verwüstung in ihrem Garten hat Heinicke am Freitag der Polizei gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0561/9100.