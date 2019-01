Nach tödlichem Unfall: KSV Baunatal warnt vor Parksituation in Altenritter Straße

Stark befahren: Nur in diesem unteren Abschnitt ist das Parken auf dem Seitenstreifen erlaubt. Gefährlich wird es, wenn Fußgänger von dort auf die Straße treten, um auf die andere Seite zu gelangen.

Kurz vor Weihnachten wurde ein Rentner auf der Altenritter Straße an der KSV-Sportwelt überfahren. Der KSV Baunatal fordert zusätzliche Parkplätze.

Jeder, der regelmäßig über die Altenritter Straße in Baunatal fährt, kennt die brenzlige Verkehrssituation in Höhe von Aqua-Park, Max-Riegel-Halle und KSV-Sportwelt. Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen am rechten Fahrbahnrand abstellen, deren Mitfahrer, teilweise auch deren Kinder überqueren gerne zu Fuß die stark befahrene Straße, um zu den gegenüberliegenden Sportanlagen zu gelangen. Besonders im Dunkeln ist das gefährlich.

Am 17. Dezember, kurz vor Weihnachten, endete eine solche Situation ganz dramatisch. Ein 74-jähriger Rentner, der von der Sportwelt kommend Richtung seines Autos über die Straße lief, wurde von einem stadtauswärts fahrenden Fahrzeug erfasst. Der Senior wurde schwer verletzt, er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Gutachten zum Unfall liegt noch nicht vor

KSV-Vorstand Timo Gerhold hat der Unfall besonders beschäftigt. Der 74-Jährige war viele Jahre Abteilungsleiter beim KSV. Und der Senior war unmittelbar vor dem Unfall zu einem Gespräch bei Gerhold in der Sportwelt. Vermutlich auf dem Rückweg zum Auto passierte dann das Unglück. Einzelheiten, wie sich der Unfall genau ereignete, sind noch nicht bekannt. Laut Polizeisprecher Jürgen Wolf liegt das Gutachtachten zum Unfallhergang noch nicht vor.

Timo Gerhold betont, dass sich der KSV seit Jahren mit der brisanten Verkehrssituation befasse. „Da spielen sich verheerende Szenen ab“, sagt er, „da laden auch immer wieder Eltern ihre Kinder aus“. „Da besteht dringender Handlungsbedarf“, betont der KSV-Chef. Neben der Sportwelt gebe es noch die Max-Riegel-Halle und den Aqua-Park als Verursacher für die Parksituation. „Außerdem ist dort ein völlig neues Wohngebiet entstanden.“

"Teilweise ganze Straße vollgeparkt"

„Wir sind seit 2012 in Gesprächen mit der Stadt“, sagt Gerhold mit Blick auf die meist überfüllten Parkplätze direkt vor den Sportanlagen. „Wir bitten darum, dass weitere Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.“ Er bestätigt, dass der Seitenstreifen an der Altenritter Straße, die in diesem Bereich eine Landesstraße ist, häufig zum Parken genutzt wird. „Teilweise ist die ganze Straße voll geparkt“, sagt er.

Hier ist die Altenritter Straße

Laut Stadtsprecherin Susanne Bräutigam ist das Parken allerdings nur in einem kleinen Abschnitt des Seitenstreifens erlaubt. Als Am Goldacker noch das Polizeirevier angesiedelt war, sei dieser Bereich für die Bediensteten des Reviers eingerichtet worden. Auf dem übrigen Teil des Streifens dürften keine Autos abgestellt werden, sagt die Sprecherin. „Das ist eine Vorfahrtsstraße. Da darf nicht geparkt werden.“

Ein Unfallschwerpunkt ist die Landesstraße laut Polizeisprecher Jürgen Wolf in diesem Bereich grundsätzlich nicht. In den vergangenen drei Jahren habe die Polizei keinen weiteren Unfall dort registriert. „Es ist kein Schwerpunkt zu erkennen“, sagt er. Das Baunataler Rathaus sieht derzeit keinen dringenden Handlungsbedarf. Erst werde man das Gutachten zum Unfall abwarten, so Susanne Bräutigam. „Dann werden wir uns den Bereich gemeinsam mit der Polizei anschauen.“