Baunataler erhält seit zwei Jahren Rechnungen für falschen Stromzähler

Von: Clara Veiga Pinto

Bekommt seit zwei Jahren falsche Rechnungen von der Eon: Peter Streller aus Baunatal ist eigentlich Kunde bei der EAM. © clara pinto

Etliche Rechnungen haben bei dem Baunataler Peter Streller für Verwirrung gesorgt. Sie galten einem Stromzähler, den er gar nicht nutzt.

Baunatal – „Das bereitet mir schlaflose Nächte“, sagt der Baunataler Peter Streller und zeigt auf die Stromrechnungen, die er seit zwei Jahren von der Eon erhält. Das Problem: Er ist kein Kunde bei der Eon und bekommt Rechnungen für einen Stromzähler, den er gar nicht nutzt. „Ob der Stromzähler überhaupt existiert, weiß ich nicht. Klar ist, dass es nicht meiner ist“, sagt der 68-Jährige.

Erst als Streller die HNA einschaltete, tat sich etwas: „Herr Streller muss die offenen Forderungen nicht bezahlen. Diese werden wir stornieren, sodass die Angelegenheit für Herrn Streller damit abgeschlossen ist. Er muss sich um nichts kümmern“, teilt das Münchner Unternehmen auf Anfrage der HNA mit.

Rechnung für den falschen Stromzähler

Der Weg bis dahin war für den 68-Jährigen allerdings lang: Unzählige Male habe er versucht, den Irrtum aufzuklären – telefonisch und per Mail. „Teilweise hatte ich verständnisvolle Mitarbeiter am Telefon, teilweise waren sie aber auch abweisend“, sagt er. Einmal hatte sich der Energiekonzern bereits für das Missverständnis entschuldigt und die Rechnungen zurückgezogen. „Dann kamen aber wieder welche“, sagt Streller. Bis jetzt hatte sich nicht aufgeklärt, warum der Baunataler noch immer falsche Stromrechnungen bekommt – die letzte kam Anfang August. Das Kuriose: Der Energieverbrauch auf den Rechnungen liegt bei 0 Kilowattstunden.

Dennoch sollte Streller die Gebühren für den Zähler und weitere Kosten tragen. Auch mit seinem eigentlichen Energielieferanten, der EAM, stand Peter Streller mehrmals in Kontakt. Die EAM bestätigte ihm, dass er Kunde bei ihnen ist. Die Nachweise schickte er an die Eon. Keine Antwort oder nur automatisierte Mails kamen zurück. „Man fühlt sich schlecht und kann nichts tun. Es ist nicht schön, so ignoriert zu werden“, sagt der Baunataler.

Eon entschuldigt sich

Das ganze habe laut Eon nun ein Ende. „Ursprünglich hatten wir in diesem Sachverhalt vom örtlich zuständigen Netzbetreiber die Mitteilung erhalten, dass wir im Rahmen unserer gesetzlichen Verpflichtung als Grundversorger für die Belieferung des betreffenden Zählers verantwortlich sind“, teilt ein Eon-Sprecher mit.

Zur Ermittlung des Nutzers, der dem Unternehmen bis dahin nicht bekannt war, wandte sich die Eon an den Eigentümer des Hauses, der ihnen Peter Streller als aktuellen Mieter genannt haben soll. Diese Auskunft war falsch.

„Selbstverständlich haben wir dies umgehend korrigiert und die offenen Forderungen ausgebucht“, heißt es weiter. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Herrn Streller entstanden sind und bitten für die Verzögerung um Entschuldigung“, teilte der Sprecher noch mit. (Clara Pinto)