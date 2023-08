Baunataler warten weiter auf neues Gastro-Angebot auf Marktplatz

Firma hat City-Cube nicht geliefert

+ © Stadt Baunatal/nh So ähnlich soll der City-Cube aussehen: Der Gastro-Würfel sollte zum 1. Juli auf dem Marktplatz aufgestellt werden. Doch der Hersteller hatte bisher nicht geliefert. © Stadt Baunatal/nh

Die Stadt Baunatal wartet auf Gastro-Würfel für den Marktplatz. Die Stadt hat bereits 24 000 Euro für City-Cube angezahlt.

Baunatal – Die warmen Sommertage mit Besuchen von Gastronomie im Freien scheinen zumindest vorerst vorbei. In Baunatal hat ein neues Angebot erst gar nicht geöffnet. Eigentlich sollte bereits zum 1. Juli ein neuer Gastro-Cube auf dem Marktplatz Passanten zu einem Aufenthalt in die City locken. Doch die Menschen aus der VW-Stadt warten bisher vergebens auf den schicken Würfel samt Dachterrasse.

Nach Angaben des Rathauses hat die Firma den Container bisher nicht geliefert. Die Lieferfirma könne auch keinen Liefertermin benennen, erläutert Stadtsprecherin Susanne Bräutigam auf Anfrage der HNA. Laut Erstem Stadtrat Daniel Jung sind der Kommune zudem bereits Kosten entstanden. Der Gastro-Würfel koste rund 30 000 Euro, berichtet der Vizebürgermeister. 80 Prozent (24 000 Euro) habe man bereits angezahlt.

Zur Geschichte: Die Stadt Baunatal hat im Mai 2023 im Rahmen des Förderprogrammes „Zukunft Innenstadt“ den Auftrag zur Lieferung eines Caféhaus-Containers für den Marktplatz erteilt, berichtet Bräutigam. Ein vereinbarter erster Liefertermin sei von der Lieferfirma aufgrund der Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei – dort erfolge die Fertigung des Containers – verschoben worden. „Daraufhin wurde eine Lieferung in der 31. bis 32. Kalenderwoche verbindlich bestätigt“, berichtet die Sprecherin. „Entsprechend wurden vonseiten der Stadt die Vorbereitungen getroffen, damit der Gastro-Cube ab Mitte August in Betrieb gehen kann.“ Bräutigam weiter: „Trotz enger Kommunikation und Nachfragen wurde der Container jedoch bisher noch nicht geliefert.“

Die Stadt will es allerdings nicht dabei bewenden lassen. Bräutigam: „Um dem Interesse der Stadt an einer schnellstmöglichen Lieferung Nachdruck zu geben und um weiteren Schaden abzuwenden, hat die Stadt nun ein Rechtsanwaltsbüro hinzugezogen.“

Die Firma selbst gab auf Anfrage der HNA am Freitag keine Stellungnahme zu dem Sachverhalt ab.

Für weitere Neuerungen zur Steigerung der Attraktivität des Marktplatzes – Spielflächen mit und ohne Wassertechnik – gibt es hingegen Hoffnung. Für Maßnahmen im Bereich des Marktplatzes und der Fußgängerzone, wie verschiedenen Spielflächenmarkierungen, einem Wasserfontänenfeld sowie Spiel-/Sportgeräten, sei ein Beteiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen vorgenommen worden, so die Rathaussprecherin weiter. Diese befänden sich in der Endabstimmung und sollen dann sukzessive umgesetzt werden.