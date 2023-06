„Brauchen schnellere Asyl-Entscheidungen“ – Cemal Dede Bozdogan vom Ausländerbeirat kritisiert die Flüchtlingspolitik

Von: Sebastian Schaffner

Cemal Dede Bozdogan ist Vorsitzender des Ausländerbeirats des Landkreises. Der 59-Jährige ist türkischer Staatsbürger und lebt seit 1980 in Baunatal. © Schaffner, Sebastian

Warum Gleichstellung unter Flüchtlingen wichtig ist, viele in Deutschland lebende Türken Erdogan wählen und ob er sich selbst hier wohl fühlt, darüber spricht Cemal Dede Bozdogan im Interview. Er ist Vorsitzender im Ausländerbeirat des Landkreises.

Kreis Kassel – Cemal Dede Bozdogan vertritt im Kreis Kassel die Interessen der fast 19 000 Nichtdeutschen. Der 59-Jährige ist Vorsitzender des Ausländerbeirats im Landkreis. Als er kürzlich im Kreistag den alljährlichen Tätigkeitsbericht verlas, kritisierte er, dass Flüchtlinge aus der Ukraine besser behandelt würden als andere.

Herr Bozdogan, was genau kritisieren Sie?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir sind alle mit dem Herzen bei den Ukrainern. Aber wir erleben in Deutschland zwei Klassen von Flüchtlingen. Bei vielen ausländischen Mitbürgern kommt es so rüber, dass Ukrainer bevorzugt behandelt werden. Wer aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland kommt, wird erstmal auf eine der Flüchtlingsunterkünfte verteilt und muss dann langwierige bürokratische Prozesse durchlaufen. Ukrainer bekommen gleich Geldleistungen und Wohnungen.

Politiker würden jetzt einwerfen, dass es die EU mit der sogenannten Massenzustrom-Richtlinie ermöglicht hat, Flüchtlingen aus der Ukraine sofort, also ohne vorherige Prüfung, Schutz zu gewähren.

Aber das versteht doch niemand aus einem anderen Land. Wir sehen in den Nachrichten, dass in Italien und Griechenland Menschen in Booten zurück aufs Mittelmeer geschoben werden, und Ukrainern öffnet man alle Türen und Tore.

Was würden Sie sich wünschen?

Gleichbehandlung. Davon würde auch der Staat profitieren. Hätten alle Flüchtlinge dieselben Rechte, könnten sie sich schneller integrieren und dann auch auf dem Arbeitsmarkt helfen, dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Sie sind türkischer Staatsbürger, leben seit 43 Jahren in Baunatal. Fühlen Sie sich eigentlich wohl in Nordhessen?

Ja. Ich bin glücklich, damals nach Baunatal gekommen zu sein. Ich habe gute Arbeit gefunden und Karriere machen dürfen. Meine Kinder haben erst gute Bildung genossen, dann gute Arbeitsplätze bekommen. Hier hat man einfach alle Möglichkeiten. Das Vereinsleben ist intakt, die Infrastruktur sowieso – natürlich auch dank VW.

Ihre Landsleute in Deutschland haben bei der Präsidentschaftswahl überdurchschnittlich oft Erdogan gewählt. Wie erklären Sie sich das?

Tenor unter türkischen Landsleuten ist, dass die Integrationspolitik in Deutschland nicht richtig funktioniert. Eine Folge ist, dass viele sich hier noch nicht wirklich angekommen fühlen.

Woran liegt das?

Viele sind immer noch Gastarbeiter, obwohl ein Großteil unserer Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Es gibt Familien, die in Teilen der Gesellschaft, aber auch der Politik nicht willkommen sind. Denken Sie nur an die Debatten um Kopftücher oder Religion.

Und deshalb geben diese Menschen, die in einer freiheitlichen Demokratie leben, einem Autokraten ihre Stimme?

Erdogan weiß, was seinen Landsleuten wichtig ist. Ein Großteil der Gastarbeitergenerationen in Deutschland ist konservativ geprägt. Für sie ist Identität wichtig, der Islam, ein konservatives Weltbild. Erdogan war es, der sich darum bemüht hat, dass sie bei türkischen Wahlen mitabstimmen dürfen. Das kommt bei vielen gut an. Sie sagen: „Deutschland möchte uns nicht haben, Erdogan hält aber weiter an uns fest, obwohl wir im Ausland leben.“ Und dann rufen Zeitschriften und Parteien in Deutschland dazu auf, für seinen sozialdemokratischen Herausforderer Kilicdaroglu zu stimmen. Das haben hier viele als Einmischen in türkische Angelegenheiten gewertet und sich dadurch extra motiviert gefühlt, ihre Stimme Erdogan zu geben.

Warum halten eigentlich so viele Türken in Deutschland an der türkischen Staatsbürgerschaft fest?

Viele wollen sich offenhalten, später wieder zurückzugehen. Sie haben auch Angst, dass, wenn sie ihren Pass abgeben, ihnen ihr Eigentum dort weggenommen werden könnte. Und der Türke an sich ist sehr stolz auf sein Land. Seine Staatsbürgerschaft gibt man nicht einfach so auf. Frau Faeser (die Bundesinnenministerin, Anm. d. Red.) hatte uns Nicht-EU-Bürgern versprochen, dass sie doppelte Staatsbürgerschaften ermöglichen will. Ich bin davon überzeugt, dass sich dann mehr Ausländer als Teil der Gesellschaft fühlen würden.

Die AfD steht Umfragen zufolge bei 18 Prozent. Wundert Sie das?

Einerseits ja, weil ich gedacht hatte, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt haben. Für einen Teil scheint dies nicht zuzutreffen. Andererseits sind rechte Parteien auch in anderen Ländern im Aufschwung. Das ist ein Trend in Europa. Menschen, die unzufrieden mit der Politik sind – sei es durch die hohe Inflation oder die Pandemiepolitik – suchen woanders Lösungen. Die AfD wirkt auf sie wie ein Magnet.

Vor dem Treffen der EU-Innenminister zur Reform des europäischen Asylsystems haben mehr als 50 Prominente aus Kunst und Kultur in einem offenen Brief scharfe Kritik am Asylkurs der Bundesregierung geäußert. Zurecht?

Ich finde es gut, dass Kritik öffentlich wird. Aber es braucht auch Lösungsvorschläge.

Was wäre Ihr Vorschlag?

Wir brauchen schnellere Entscheidungen. Entweder man bekommt Asyl oder nicht. Es darf keine langen Hängepartien geben. Jetzt kann es sein, dass ein Asylbewerber nach Deutschland kommt und jahrelang nicht arbeiten darf. Stattdessen sitzt er zuhause rum. Das kann dazu führen, dass er sich falsch verhält. In der Gesellschaft kommt das dann natürlich nicht gut an. Deswegen müssen wir versuchen, diese Menschen schneller zu integrieren.

Im Koalitionsvertrag steht, dass sich die Regierung stärker für Flüchtlinge einsetzen will. Wie zufrieden sind Sie mit der Ampel?

Zufrieden bin ich nicht. Das war aber auch schon bei der Groko so. Wir hatten große Hoffnungen, dass vor allem SPD und Grüne neue Asylgesetze machen. Das haben sie bislang nicht geschafft. Nehmen Sie mich: Ich lebe hier seit 1980, habe für die deutsche Wirtschaft länger geschafft als manche Politiker alt sind, habe mich hier integriert – viel mehr kann man sich fast nicht integrieren (lacht). Aber ich habe hier weniger Rechte als Menschen aus anderen Ländern, die gerade über die Grenze gekommen sind. Das kann und will ich nicht akzeptieren.

Der Ausländerbeirat ist ein beratendes Gremium, hat also keine Entscheidungsbefugnis. Würden Sie sich manchmal mehr Einfluss wünschen?

Ja, auf jeden Fall. Wenn wir Stimmrecht hätten, würden wir mehr akzeptiert werden, weil Politiker dann versuchen würden, an unsere Stimmen zu kommen – und sei es nur kurz vor der Wahl. Mit Stimmrecht fühlt man sich wertvoller. Wenn Frau Faeser ihr Versprechen zur doppelten Staatsbürgerschaft einlöst, wäre das ein wichtiger Schritt zu mehr Gleichberechtigung.