Bürgermeisterwahl in Baunatal: Wer macht das Rennen?

Sie wollen in den kommenden sechs Jahren die Geschäfte in Baunatal leiten (von links): Juri Stölzner (Grüne), Silke Engler (SPD), Sebastian Stüssel (CDU) und Dr. Rainer Oswald (FDP).

Die Wahllokale sind zu. Wer Baunatals Bürgermeister wird, darüber halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Wegen der Landtagswahl wird die Bürgermeisterwahl etwas später ausgezählt.

Wer hat die meisten Stimmen erhalten? Wird es eine Stichwahl geben? Darüber berichten wir am Sonntagabend an dieser Stelle. Da zuerst die Stimmen zur Landtagswahl ausgezählt werden, wird das Ergebnis der Bürgermeisterwahl erst etwas später feststehen.

Die Kandidaten: Silke Engler (SPD), Sebastian Stüssel (CDU), Juri Stölzner (Grüne), Dr. Rainer Oswald (FDP).

Trauriger Anlass dafür, dass es bereits in diesem Jahr erneut zu einer Bürgermeisterwahl in der größten Stadt im Landkreis kommt, war der unerwartete Tod des langjährigen Amtsinhabers Manfred Schaub am Pfingstsonntag.

Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag die 50-Prozent-Marke knacken, findet zwei Wochen später, am Sonntag, 11. November, eine Stichwahl statt – und zwar zwischen den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte.

Etwa 220 Wahlhelfer waren für die 22.135 Wahlberechtigen am Sonntag im Einsatz. Sie betreuten zwölf Brief- und 23 Urnenwahllokale in den sieben Stadtteilen Altenbauna, Altenritte, Kirchbauna, Großenritte, Hertingshausen, Rengershausen und Guntershausen.

Die Stadt Baunatal lädt alle Interessierten ein, am Sonntag ab 18 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal (Raum 119) des Baunataler Rathauses gemeinsam den Ausgang des Wahltages zu verfolgen. Dort gibt es auch aktuelle Informationen zu den Wahlergebnissen zur Landtagswahl in Hessen.

Das sind die Kandidaten

+ Kandidatin der SPD: Silke Engler © Privat/nh

Silke Engler

Die 45-Jährige ging für die SPD ins Rennen. Engler kommt gebürtig aus Rostock. Dort wuchs sie auch auf. Nach dem Jura-Studium zog sie 1997 nach Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Sie arbeitete im Anschluss für eine Anwaltskanzlei in Hamburg. Diese war spezialisiert auf Insolvenzverfahren.

In Kaltenkirchen war Engler ehrenamtlich für die SPD in der Kommunalpolitik aktiv. In der 21 000-Einwohner-Stadt gehörte sie unter anderem dem Bau- und Umweltausschuss an. In Baunatal absolvierte die Erste Stadträtin den Grundlehrgang für den Feuerwehrdienst. Einige Jahre gehörte sie der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Großenritte an.

Die 45-Jährige ist jetzt in ihre dritte Amtszeit als Erste Stadträtin Baunatals gegangen. Engler ist geschieden und hat keine Kinder.

+ Kandidat der CDU: Sebastian Stüssel © Privat/nh

Sebastian Stüssel

Der 39-Jährige trat für die CDU zur an. Stüssel wurde in Kassel geboren und wuchs in Baunatal-Großenritte auf, wo er seither lebt. Nach seinem Abitur an der Jacob-Grimm-Schule in Kassel leistete er Zivildienst im Jugendzentrum „Second Home“ in Baunatal.

Es folgten ein Praktikum bei einem Immobilienmakler und ein BWL-Studium an der Uni Göttingen, das Stüssel mit Diplom abschloss. Während des Studiums begann Stüssel, in der Unternehmensberatung seiner Mutter zu arbeiten, die er 2009 übernahm und bis heute führt. Seit April 2011 ist er Fraktionsvorsitzender der CDU Baunatal.

Stüssel lebt mit seiner Freundin Katrin Dippel, Berner Sennenhund Leopold, Kater Filou und dem „Familienerbstück“ Graupapagei Biene in seinem Elternhaus in Großenritte.

+ Kandidat der Grünen: Juri Stölzner © Privat/nh

Juri Stölzner

Der 37-Jährige ging als Kandidat für die Grünen ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Stölzner wurde in Kassel geboren und wuchs in Edermünde-Haldorf auf. Nach seinem Abitur an der König-Heinrich-Schule in Fritzlar leistete er Zivildienst im evangelischen Freizeitheim in Niedenstein.

Anschließend verbrachte Stölzner ein Jahr in Australien, wo er vorwiegend in der Landwirtschaft arbeitete, bevor er ein Biologie-Studium an der Uni Kassel aufnahm. Heute arbeitet der Diplom-Biologe Stölzner selbstständig als Fledermauskundler und naturschutzfachlicher Gutachter. Er hat mit zwei weiteren Biologen eine GbR gegründet und weitere Arbeitsplätze geschaffen. Stölzner lebt mit seiner Lebensgefährtin in Guntershausen und hat keine Kinder.

+ Kandidat der FDP: Rainer Oswald © Privat/nh

Rainer Oswald

Der 54-Jährige war Kandidat der FDP. Oswald wurde im österreichischen Wagna nahe Graz geboren. Mit vier Jahren kam er bereits nach Baunatal, weil es seinen Vater beruflich nach Nordhessen verschlug. Nach dem Abitur am Kasseler Friedrichsgymnasium studierte Oswald an der Uni Göttingen Chemie und promovierte ebendort.

Anschließend arbeitete er am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen. Seit knapp 25 Jahren ist Oswald Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Theoretischen Chemie an der Uni Göttingen. Einer seiner Schwerpunkte sind Verbrennungsprozesse.

In seiner Freizeit liest Oswald gerne, spielt Squash und geht in der Natur spazieren – am liebsten im Habichtswald. Oswald ist verheiratet. Er hat keine Kinder.