Ärger mit dem Seniorenticket: Busfahrer lässt Baunataler Ehepaar trotz gültigem Fahrschein stehen

Heidemarie Eichelt und ihr Ehemann aus Baunatal wollten ihr neues Seniorenticket „Hessen Komfort“ nutzen, das es seit Anfang des Jahres gibt – der Fahrer setzte sie allerdings vor die Tür.

Baunatal – Doch von vorn: Heidemarie Eichelt hatte sich die Komfort-Variante des Seniorentickets angeschafft. Laut Nutzungsbedingungen ist ihr damit unter anderem erlaubt, an Wochenenden eine erwachsene Person kostenlos mitzunehmen. „Wir dachten, dann können wir das Auto stehenlassen“, sagt sie.

Also ging sie mit ihrem Mann zur Bushaltestelle Chattenstraße und stieg in den Stadtbus der Linie 61. Heidemarie Eichelt zeigte das Ticket. Daraufhin sagte der Fahrer, dass es nicht für Mitfahrer gelte. Die 72-Jährige wies auf die Besonderheit des Komfort-Tickets hin. „Er hat mich gleich angeblafft“, beschreibt sie das Erlebnis. „Er ist so frech geworden, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt.“ Sie verlangte dann die Daten des Fahrers für eine Beschwerde. „Er hat nur gesagt, das steht alles draußen am Bus“, erklärt Heidemarie Eichelt. Als sie ausstieg und danach schaute, sei der Bus einfach weggefahren.

Sie rief sofort beim Kundenservice des NVV an, der ihre Beschwerde entgegennahm. „Da mussten wir dann doch das Auto nehmen, der Bekannte wartete ja“, sagt sie. Sie habe sich viel von dem 625 Euro teuren Jahresticket versprochen. „Wir haben eine Gruppe, die Mittwochsfrauen, und zu denen habe ich gesagt: Das ist unser Ticket!“ Damit könnten sie schließlich ganz einfach in ganz Hessen unterwegs sein. Nun fürchtet das Ehepaar Eichelt, dass das Komfort-Ticket doch nicht so komfortabel ist. „Wenn wir durch Unwissenheit vom Personal zum Beispiel in Darmstadt festsitzen würden, könnten wir das jedenfalls nicht mehr sportlich sehen“, sagt Ehemann Edwin Eichelt.

Auf Nachfrage der HNA erklärt NVV-Sprecherin Sabine Herms, dass der Vorfall nun als Anlass genutzt würde, „das betroffene Busunternehmen dafür zu sensibilisieren, sein Buspersonal entsprechend zu schulen, sodass unsere Gäste kundenorientiert und freundlich behandelt werden.“ Heidemarie Eichelt erhielt ein Schreiben des NVV, in dem man sich ausdrücklich für den Vorfall entschuldigte. Das reiche aber nicht, findet das Ehepaar.

Die beiden machen sich Sorgen, dass so etwas öfter vorkommen könnte, viele Betroffene sich aber nicht beschweren. Auf Anfrage teilt das Verkehrsunternehmen DB Regio-Bus Mitte, das die entsprechende Buslinie betreibt, mit, dass die Anliegen der Kunden sehr ernstgenommen würden. Jeder Einzelfall werde mit Sorgfalt verfolgt und mit dem Fahrer sei auch über sein Fehlverhalten gesprochen worden.

In einer Mitteilung heißt es: „Wir möchten uns in aller Deutlichkeit für das Verhalten des Fahrers bei den Kunden entschuldigen.“ Die Fahrer würden regelmäßig im Umgang mit Kunden geschult und erhielten auch Fortbildungen bei Tarif- und Ticketneuerungen, erklärt das Unternehmen.

Heidemarie Eichelt hofft jedenfalls, dass ihre Beschwerde etwas bringt, der Fahrer sein Verhalten überdenkt und künftig freundlicher zu den Kunden ist, sagt sie.

Von Sarah Schnieder