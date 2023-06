Comedian Bastian Bielendorfer brachte Baunataler Publikum zum Lachen

Von: Sascha Hoffmann

Sympathischer „Mr. Boombasti“: Comedystar Bastian Bielendorfer begeisterte in der Baunataler Stadthalle. © Sascha Hoffmann

Fünf mal in Folge musste er sich in der TV-Show „Let’s Dance“ mit einem Punkt von Juryboss Joachim Llambi zufriedengeben. Bastian Bielendorfer nimmt es auch Monate später noch gelassen.

Baunatal – „Ich war einfach richtig scheiße, das kann man nicht wegreden“, fasst er am Donnerstagabend in der Baunataler Stadthalle seine Leistung für all diejenigen zusammen, die „im vergangenen halben Jahr unter einem Stein in der Bretagne geschlafen haben“.

Lustig sei es allemal gewesen, seiner Figur habe das viermonatige Training auch geschmeichelt. Damit nicht genug, hat Bielendorfer aus der Tanzarena auch allerhand für sein neues Programm mitgebracht. „Mr. Boombasti“ heißt das und hat zum Ziel, den Helden in sich selbst zu entdecken, oder – noch besser – all das aus sich herauszuholen, was eigentlich nicht möglich ist.

Er selbst sieht sich spätestens seit Beginn seiner „Tanzkarriere“ als Musterbeispiel dafür, habe er es schließlich immerhin ins „Let’s Dance“-Halbfinale geschafft. Nicht zuletzt dank seiner „Rumbahüfte“, die in seinen Shows bis heute zu „spontanen Anfällen von massiver Geilheit“ führen und bis in Reihe acht für Scheinschwangerschaften sorgen könne.

Baunatal liegt dem gebürtigen Kölner zu Füßen, der einst durch seinen Auftritt bei „Wer wird Millionär“ bekannt geworden war und seither als berühmtester Pädagogensohn der Nation landauf, landab die Comedybühnen im Sturm nimmt. Die Gags mitten aus dem Leben gegriffen, treffen direkt in die Herzen seiner Fans, auch wenn sie nicht selten haarscharf die Grenze zum Banalen kratzen.

Die Baunataler stört es nicht, im ausverkauften Haus blödelt sich der 39-Jährige durch den Abend und sorgt für manch Schenkelklopfer, wenn er genüsslich seine TV-Kollegen durch den Kakao zieht. Den „sympathischen, kubanischen Kakadu“ namens Jorge González etwa, der schon mehrere Busladungen voller Übersetzer in den Tod getrieben habe.

„25 Jahre in Deutschland, und er hat noch nicht einen Satz gesagt, der nicht untertitelt werden musste.“ Gedanklich noch bei der „mittelmäßigen Tortellini alla Panna von der Pizzeria nebenan“, reist der Comedy-Star bei seinem Nordhessen-Gastspiel gedanklich noch weiter zurück und lässt seine Fans wissen, dass Baunatal für ihn „die Schwesterstadt von Pre-natal und Post-natal“ sowie etwas ganz Besonderes ist.

„Hier habe ich meine letzte Show gespielt, bevor diese kleine, unbedeutende Infektion ausgebrochen ist, die uns zwei Jahre auf den Sack gegangen ist“. Die Auszeit hat Bielendorfer gutgetan, seine neue Show überzeugt. Ein Bühnenbild oder sonstigen Firlefanz braucht der sympathische Witzemann nicht, ihm reichen zwei Flaschen Wasser, ein Mikrofon und ein Paket voller Gags, dessen Inhalt er genüsslich vor dem begeisterten Publikum ausbreitet, dabei mit Spontanität und Wortwitz punktet und im Gegenzug mit tosendem Applaus bedacht wird.

Vielleicht auch, weil er im Witzereißen einfach besser ist als im Tanzen. Mister Llambi würde hier statt einem garantiert auch die zehn Punkte vergeben. (Sascha Hoffmann)