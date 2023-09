Corona-Generation bei VW in Baunatal übernommen

Von: Sven Kühling

Sie haben es geschafft: Die Sommer-Auslerner im VW-Werk Kassel bekamen jetzt von den Vertretern des Standortes (hinten) ihre Zeugnisse. Alle wurden auf eine feste Stelle bei Volkswagen übernommen. © Sven Kühling

Den größten Applaus an diesem Abend bekam Tobias Hölle. Der 26-Jährige hat nach drei Jahren seine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen. Das allein war jetzt bei der Übergabe der Zeugnisse an rund 80 Auslerner im VW-Werk Kassel in Baunatal schon einen Applaus wert. Ganz besonders ist aber, dass Hölle komplett gehörlos ist. Trotz dieses Handicaps hat er seine Ausbildung gemeistert.

Kassel/Baunatal – Alle Auslerner werden nun auf feste Stellen in der Fabrik übernommen, berichtete Bilal Sahin vom Betriebsrat. Einige wendeten sich aber auch einem Studium zu, ergänzte Sarah Ziegler vom Personalwesen und versprach: „Sie werden Ihren Weg gehen.“

Akademieleiter Jens Dembowski hob eine weitere Besonderheit des Jahrgangs hervor. Dieser habe seine komplette Ausbildung in der Corona-Zeit absolviert. Bernd Fischer vom Original-Teile-Center (OTC) sieht das als Stärke der jungen Frauen und Männer. „Sie sind die perfekte Generation, die wir jetzt brauchen“, sagte er. Schließlich stehe die „größte Veränderung in der Automobilbranche“ an. Insgesamt fünf Azubis schlossen die Lehre mit der Note eins ab, sie wurden extra ausgezeichnet. Die stärksten Ausbildungsberufe sind: Fachkraft für Lagerlogistik (16), IT-Systemelektroniker (16) und Elektroniker für Automatisierungstechnik (10), aber auch ein Feuerwehrmann ist unter den Auslernern.

Jüngst erst hat ein neuer Ausbildungsjahrgang im VW-Werk begonnen. 169 Bewerber starteten in Baunatal. Insgesamt – mit allen Jahrgängen zusammen – sind damit rund 300 Lehrlinge in der VW-Akademie am Standort beschäftigt.

Zurück zum Gehörlosen Tobias Hölle: Auch er hat eine Stelle bekommen. Kein Wunder, schließlich war er bei den Lagerlogistikern sogar Zweitbester. Jetzt arbeitet er in der Logistik der Werkorganisation mit.

Interessierte an einer Ausbildung im VW-Werk können sich bereits für einen der insgesamt zwölf Berufe bewerben. Ausbildungsbeginn ist im September 2024. vw-karriere.de (Sven Kühling)