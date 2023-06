„Das ist doch schizophren“: Baunataler kritisiert E-Auto-Studie

Von: Sven Kühling

Lädt sein E-Auto weiter ganz normal aus der Steckdose: Der Baunataler Edmund Borschel. Er wollte ursprünglich am Feldversuch des Regionalmanagements teilnehmen. © Sven Kühling

Als das Regionalmanagement Mitte Dezember einen Feldversuch zum Ladeverhalten von E-Auto-Fahrern aus dem Raum Baunatal startete, war Edmund Borschel gleich Feuer und Flamme.

Baunatal – Schließlich kämpft der engagierte Kommunalpolitiker der Grünen aus der VW-Stadt seit Jahren für den Ausbau der E-Mobilität in der Region.

Zudem sah der Besitzer eines privaten Elektroautos interessante Anreize zum Mitmachen. „Ich fand das ganze Konzept super“, sagt er rückblickend.

Die 29 Organisatoren, die bundesweit am Forschungsprojekt „unIT-e²“ in mehreren Regionen beteiligt sind, versprachen den Teilnehmern zwischen 70 und 100 Euro monatlich, wenn sie ihre Daten zum Ladeverhalten zur Verfügung stellten (siehe Hintergrund). Doch mittlerweile sieht der Baunataler Borschel die ganze Sache nicht mehr so rosig.

Nach umfangreichem Schriftwechsel mit dem Energieversorger EAM, der Anfang des Jahres das Projekt vom Regionalmanagement übernommen hatte, und zahlreichen Telefonaten mit verschiedenen Akteuren steige er woh komplett aus der Sache aus, wie er im Gespräch mit der HNA verrät.

Hauptkritikpunkt Borschels an dem Vorgehen der EAM sind die mit der Teilnahme verbundenen Auflagen. So müssten Besitzer von E-Autos, die bereits eine Wallbox zu Hause zum Laden des Fahrzeuges haben, diese meist außer Betrieb nehmen oder sogar abreißen, erläutert Edmund Borschel.

„Das ist doch schizophren.“ Zugelassen für den Feldversuch seien nämlich nur Wallbox-Modelle mit ganz bestimmten Datenschnittstellen.

Das bestätigt EAM-Sprecherin Sandra Hübner auf Anfrage der HNA. Um aussagekräftige und belastbare Studienergebnisse zu erhalten, müssten alle Wallboxen die gleichen Bedingungen erfüllen, konkret müssen die Wallboxen beispielsweise über ein SIM-Karten-Modul sowie über die Kommunikationsmöglichkeit via OCPP (Freier Ladepunkt Kommunikationsstandard) verfügen, sagt sie.

Interessenten, deren Wallbox die Rahmenparameter nicht erfüllten, erhielten „ein Angebot für ein alternatives Komplettpaket“, so die Sprecherin. „Dieses erfüllt die spzifischen Vorgaben des Versuchsaufbaus.“ Als Höhepunkt der Forderungen durch die EAM nennt Edmund Borschel den finanziellen Aufwand für die Teilnehmer. „Die Wallbox sollte 2000 Euro plus Steuern kosten“, sagt er.

Immerhin sei ihm zunächst ein Zuschuss von 800 Euro in Aussicht gestellt worden. Inzwischen habe man diesen Betrag bei einem Bekannten von ihm auf 990 Euro Zuschuss angehoben.

Das bestätigt auch Sandra Hübner. „Dies wird seitens EAM Netz mit circa 1000 Euro bezuschusst, allerdings verbleibt beim Kunden ein Eigenanteil von circa 1400 Euro“, erläutert sie. „Demgegenüber steht die Aufwandentschädigung für die Teilnahme am Feldtest von monatlich 70 bis 100 Euro über eine Laufzeit von 18 Monaten. Außerdem verbleibt die alte Wallbox im Besitz des Kunden.“

Dem Vorwurf, dass sich die EAM an der Aktion bereichere, tritt die Sprecherin aber entgegen. „Die Abwicklung des Wallboxtausches läuft unter Vermittlung der EAM Netz vollständig über einen Dienstleister“, sagt Hübner. „Insofern ist die EAM Netz außer durch Zahlung des Zuschusses nicht am Tausch der Wallbox beteiligt und zieht daraus keinerlei wirtschaftlichen Nutzen. Und: „Das Angebot ist bei einigen Kunden bereits auf positive Resonanz gestoßen.“

Edmund Borschel, der sein Auto bisher nur an der normalen Garagensteckdose lädt, hält das Verfahren trotzdem für „zu kompliziert“.

Er wisse beispielsweise noch von einem Interessenten aus Hertingshausen, der zu Hause bereits drei Wallboxen habe. Auch der könnte diese für die Studie nicht verwenden und sollte jetzt das Modell der EAM anschaffen. Der Mann steige deshalb aus. Die ganze Sache sei technisch kompliziert und für viele Interessenten nur schwer zu verstehen, sagt Borschel weiter. „Die Hürden sind einfach zu hoch.“

Dazu EAM-Sprecherin Sandra Hübner: „Gerne unterstützt die EAM Netz beziehungsweise der Dienstleister bei konkretem Interesse an einem Wallboxaustausch oder einer Wallboxneuinstallation, um für jeden Kunden eine optimale Lösung zu finden.“ (Sven Kühling)