Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus in Baunatal

Von: Moritz Gorny

Unbekannter Täter sind nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit einem Tresor geflüchtet. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Mit einem erbeuteten Tresor sind unbekannte Täter nach einem Einbruch in einem Wohnhaus am Baunataler Hagebuttenweg entkommen.

Baunatal – Laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake waren die Einbrecher zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag am Werk. Nun bittet die Polizei um Hinweise. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 16.15 Uhr, sind die Täter durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus eingestiegen. Wie Sprecherin Schaake am Freitag mitteilte, nutzten die Täter ein Hebelwerkzeug, um das Fenster aufzubrechen. Daraufhin durchsuchten sie Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen des Hauses.

In einem Zimmer im Keller fanden sie schließlich ihre spätere Beute vor, einen Wandtresor, den sie gewaltsam aus der Verankerung rissen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Beamten bitten Menschen, die im entsprechenden Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise: 05 61/91 00