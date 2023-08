Vollsanierung statt Ausbesserung: Elisabethkirche in Hertingshausen hat zu viele Schäden

Von: Peter Dilling

Sie hoffen auf reichlich Spenden für die Sanierung: Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt, Karin Müller, Alexander Tyrasa (Förderverein), Lothar Sinning (Kirchenvorstand) und Berthold Schwedes (Förderverein) im Altarraum der Kirche. Links oben ist an der Decke Putz abgebröckelt, der provisorisch verklebt wurde. © Peter Dilling

Es sah erst so harmlos aus. Vor drei Jahren blätterte ein bisschen Farbe von der Decke der Elisabethkirche in Hertingshausen.

Baunatal – Das lässt sich mit kleinen Ausbesserungsarbeiten und ein paar Spenden schon wieder in Ordnung bringen, dachte der Kirchenvorstand. Dann fielen aber auch Bruchstücke vom Putz herunter – und es zeigten sich Risse im Innenraum.

So stand fest: Eine Sanierung des Kircheninnenraums ist fällig, wenn das Gotteshaus weiterhin genutzt werden soll. Glück im Unglück: Die Kirchengemeinde ist mit dem Projekt jetzt – im zweiten Anlauf – in den Kirchenerhaltungsfonds der Landeskirche aufgenommen worden, eingenommene Spenden werden von diesem mindestens verdoppelt. Vor allem ist jetzt der Förderverein gefragt, um mit Aktionen für einen weiteren Spendenfluss zu sorgen. Bis zum 26. Dezember muss dann Kassensturz gemacht werden.

Viele Schäden in der Elisabethkirche

Letzte traurige Gewissheit über die Schäden in der Kirche hat ein Gutachten gebracht. „Die Haftung von Gemäuer und Putz ist nicht optimal. Der ganze Putz muss runter“, sagt Karin Müller, Vorsitzende des Fördervereins. „Ein Trost ist, dass die Statik der Kirche in Ordnung ist“, meint Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt. Man habe Sorge gehabt, dass der starke Lkw-Verkehr direkt vor der Eingangspforte dem Gotteshaus bereits zu sehr zugesetzt hat.

Im Rahmen der Sanierung soll auch die aus den 1950er-Jahren stammende Orgel der Rotenburger Firma Noeske abgebaut und repariert werden. Gemeindemitglieder können wählen, ob sie für die Wandsanierung oder die Orgel spenden wollen. Der Appell, die Kirchengemeinde bei dem Projekt zu unterstützen, richte sich an alle Hertingshäuser und Freunde der Kirchengemeinde in der Region, die das kulturelle Angebot in der Elisabethkirche zu schätzen wissen, sagt Müller.

Sie scheppert manchmal beim Spielen: Die Noeske-Orgel soll im Zuge der Kirchensanierung abgebaut und repariert werden. Veranschlagte Kosten: 13 000 Euro. © Dilling, Peter

Das nötige Geld zusammenzubekommen, wird für den Förderverein ein Kraftakt – auch wenn man damit schon vor Längerem mit Spendenaktionen angefangen hat. Der beauftragte Architekt Gerhard Mayer aus Kassel hat die Kosten für Sanierung und Orgel auf rund 87 000 Euro veranschlagt. Der Plan ist, dass der Förderverein 30 000 Euro Spenden sammelt, die dann vom Kirchenerhaltungsfonds verdoppelt werden.

25 000 Euro will der Kirchenkreis beisteuern, den Rest muss die Kirchengemeinde aufbringen. Mehr sei nicht drin, da man vor Jahren einmal eine große Sanierung der Kirche habe finanzieren müssen, erklärt Müller. Sie, die Pfarrerin und Kirchenvorsteher Lothar Sinning machen keinen Hehl daraus, dass der Weg zu den Fördertöpfen mit viel Papierkrieg verbunden war. Immer wieder habe man mit Fachleuten der Landeskirche, des Denkmalschutzes und kirchlichen Gremien diskutieren müssen. Das habe manchmal „schon genervt“, sagt Sinning.

Anfang 2024: Sanierung der Kirche

Nun schauen alle nach vorn: Anfang nächsten Jahres sollen erste Angebote eingeholt werden. Von Mai bis August könnte dann neu verputzt und gestrichen werden. Vorher müsse die Kirche ganz ausgeräumt werden, man suche noch Leute, die bereit seien die Kirchenbänke zu lagern, sagt die Pfarrerin. Ebenso Gemeindemitglieder, die mit anpackten. Der Förderverein plant eine Reihe von Veranstaltungen, um den Spendentopf zu füllen.

Ein Weinfest mit Konzert soll am 1. September den Anfang machen. Ein Aufruf an potentielle Spender werde in Kürze in viele Briefkästen gesteckt, kündigt Müller an. Schon jetzt bedanke man sich bei allen Freunden der Kirche, die bereits gespendet haben, sagt die Pfarrerin. (Peter Dilling)