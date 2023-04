KSV Baunatal öffnet Outdoor-Gelände

Von: Sven Kühling

Bewegung im Freien: Studioleiter Christoph Klein (links) und Übungsleiterin Antonina Maier zeigen die Arbeit mit Battle Ropes. © Sven Kühling

Der Fitness-Trend hält an. Jüngere und Ältere strömen in die Sportstudios der Region. Doch warum muss das Training für Beine, Arme, Po und Rücken immer in geschlossenen Räumen stattfinden? Das dachten sich auch die Leute vom KSV Baunatal. Ab sofort bietet der Sportverein Fitnesskurse und -training zusätzlich auf einem Gelände neben der KSV Sportwelt im Freien an. Laut Präsidiumsmitglied Hartmut Schäfer ist es der erste Outdoor-Fitnessplatz im gesamten Raum Kassel.

Baunatal – Kniebeugen-Maschine, Ruder-Maschine, Lastzug, Bankdrücken, Sprossenwand, ein Gerät für Hyperextension sowie Battle Ropes sind auf dem Platz des KSV Baunatal installiert. Zur Ausstattung gehöre auch ein Lkw-Reifen, der umgestoßen werden muss, und jede Menge Kleingeräte, erläutert Studioleiter Christoph Klein. Auch die Kurse, die bisher in den Räumen der Sportwelt stattfinden, könnten jetzt zum Teil nach draußen verlegt werden. „Wir starten hier am 6. Mai mit einem Präventionskurs“, erläutert Klein.

Realisieren kann der Verein den Fitnessplatz nur mit finanzieller Unterstützung. 6000 Euro kommen von der Kasseler Sparkasse. Regionaldirektorin Beate Schäfer brachte das Geld zur Eröffnung dann auch persönlich vorbei und testete gleich einige Geräte. Die Sparkasse unterstütze den KSV gerne, sagt sie. Die Zusammenarbeit sei seit Jahren erfolgreich. Hartmut Schäfer und die Vorstände Friedrich Heintzemann und Katrin Eschstruth dankten.

Vor allem Jugendliche will der KSV auf den Fitnessplatz locken. Hintergrund sei eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, nach der sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen weltweit nicht ausreichend bewegen, erläutern Heintzemann und Klein. Spielekonsolen, Handys und Tablets stünden bei vielen höher im Kurs.

Einen Aspekt aus der Corna-Zeit haben sich die Baunataler zunutze gemacht. Während der Pandemie seien Outdoor-Angebote schon ausgeweitet worden. „Hier auf dem Platz kann man jetzt an der frischen Luft angeleitet Sport machen“, so Klein. Auch einige Abteilungen des Sportvereins hätten sich bereits angemeldet, um ihr Training teilweise auf die neue Anlage zu verlegen.

Laut Heintzemann und Eschstruth ist der Platz „in Absprache mit der Nachbarschaft“ nur für angeleitete Gruppen geöffnet. „Es gibt nur kontrollierten Zugang“, sagt Eschstruth.

Das Gelände neben der KSV-Zentrale hat nämlich eine Vorgeschichte: Bis vor gut einem Jahr gab es Baketballkörbe auf der Fläche, die von mehreren freien Gruppen zum Spiel und als Treff genutzt wurde. Nach Beschwerden von Anwohnern ließ das Rathaus die Körbe quasi über Nacht abmontieren. (Sven Kühling)

Jede Menge Geräte stehen zur Verfügung: KSV-Präsidiumsmitglied Hartmut Schäfer (von links) die Vereinsvorstände Friedrich Heintzemann und Katrin Eschstruth sowie Beate Schäfer, Regionaldirektorin der Kasseler Sparkasse, freuen sich mit Studioleiter Christoph Klein (Mitte), Übungsleiterin Antonina Maier und dem Jugendlichen Fabian Kalisch über das neue Angebot. © Sven Kühling