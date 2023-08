Freie Fahrt für Trams zwischen Kassel und Baunatal

Von: Sven Kühling

Bald fertig: Joel Weihs, Fahrer der Stopfmaschine (von links), sowie die Bau- und Projektleiter der KVG, Stefan Küllmer, Malte Wiegand und Achim Gerber erläutern das Verfahren des Gleisbaus. Die Tram-Strecke zwischen Oberzwehren und Baunatal soll ab 4. September wieder befahrbar sein. © Sven Kühling

30 Jahre sind die Straßenbahnen der KVG zwischen Kassel und Baunatal über dieselben Schienen und Schwellen gerollt. Seit dem 31. Juli hat das Verkehrsunternehmen die maroden Holzschwellen aus dem Boden geholt und durch einen modernen Gleiskörper ersetzt. Dieser sei auf eine Haltbarkeit von 50 bis 60 Jahren ausgelegt, erläutert Projektleiter Stefan Küllmer zum baldigen Ende der Arbeiten zwischen der Kasseler Haltestelle Mattenberg und Baunatal.

Kassel/Baunatal – Ab Montag, 4. September, – mit Schulbeginn – rollen die Bahnen wieder normal. Gut 1,5 Kilometer Strecke wurde erneuert. Dabei setzte die KVG zusammen mit dem Bauunternehmen Josef Hell (Eltingshausen, Landkreis Bad Kissingen) ein besonderes Verfahren ein. So wurden Schienen und Betonschwellen in längeren Stücken vormontiert und auf dem Gelände der Kasseler Firma Hübner zwischengelagert. In 44 Transporten wurden die Teile dann per Tieflader zur Baustelle gebracht, erläutern Küllmer sowie die weiteren KVG-Bau- und Projektleiter Malte Wiegand, Achim Gerber und Wolfgang Sprenger von der Hessischen Landesbahn (HLB). Die Schienen seien für Kurvenabschnitte bereits vorgebogen worden, betont Wiegand.

Seit einigen Tagen fährt eine 32 Tonnen schwere Stopfmaschine über die neuen Schienen und stopft Schotter unter die Schwellen. Nach über 30 Jahren sei die Erneuerung notwendig gewesen, ergänzt KVG-Sprecherin Heidi Hamdad. Die Strecke in Richtung Baunatal sei eine der meist befahrenen Linien im Gebiet des Verkehrsunternehmens. Die KVG investierte laut Hamdad 2 Millionen Euro in das Vorhaben, 85 Prozent der Kosten wurden vom Land Hessen übernommen.

Insgesamt folgen laut Küllmer auf der Strecke bis Baunatal-Großenritte weitere fünf Bauabschnitte zur Gleiserneuerung. Start sei 2024. Bereits jetzt hat die Hessische Landesbahn (HLB) die Gleise im Bereich der Haltestelle Stadtmitte in Baunatal auf einer Länge von 80 Metern ausgetauscht. Auch seien bereits Bahnübergänge, Markierungen und Technik im weiteren Verlauf bis Großenritte erneuert worden, so Wolfgang Sprenger. Die HLB investierte 250 000 Euro. Laut Gesamtprojektleiter Stefan Küllmer verliefen alle Arbeiten im Zeitplan. Nicht einfach sei es für das Team gewesen, das teilweise auch nachts und am Wochenende arbeiten musste, die Regenfälle zu verkraften. „Manchmal sind die Mitarbeiter viermal pro Nacht nass geworden.“ (Sven Kühling)