„Fühlt sich ziemlich gut an“

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Nach einer Fahrt in einem Fahrstuhl im Klinikum Kassel entschied sich Celina Lieser für die Typisierung bei der DKMS. © Hanna Maiterth

Celina Lieser wird einem anderen Menschen das Leben retten. Oder diesem zumindest die Möglichkeit auf ein längeres Leben schenken. Die 21-Jährige aus Baunatal spendet nämlich ihre Stammzellen.

„Das fühlt sich ziemlich gut an“, sagt die junge Frau mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Sie wirkt zufrieden und doch auch überrascht. „Meine eigene Gesundheit, mit der ich jetzt auch noch einem anderen Menschen helfen kann, weiß ich dadurch viel mehr zu schätzen“, sagt die 21-Jährige, die auf einem Stuhl im Café des Klinikum Kassel sitzt.

Es ist das Krankenhaus, in dem sie in den vergangenen Monaten ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht hat. Es ist auch das Krankenhaus, in dem sie den Schlüsselmoment erlebte, der sie schließlich dazu brachte, sich im Januar bei der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, typisieren zu lassen. Typisierung heißt konkret: Bei der Baunatalerin wurden mittels einer Speichelprobe die genetischen Gewebemerkmale bestimmt. Einem Blutkrebspatienten kann eine daraus resultierende Spende das Leben retten.

Aufgrund von Krebserkrankungen in ihrem Umfeld bekam Celina Lieser schon während der Schulzeit die Auswirkungen dieser Krankheit mit. „Ich wusste da schon, dass oft nicht viel hilft“, blickt sie zurück. Und schon damals habe sie von der DKMS gehört. Aufgrund von Gerüchten über die Risiken für die Spender, verfolgte sie das Thema aber vorerst nicht weiter. Dafür spendete sie, sobald es möglich war, Blut und entschied sich für einen Organspenderausweis. Als sie nach der Schule dann ins Ausland ging und sich in den USA um ein Kind mit einer Behinderung kümmerte, rückte das Thema Stammzellenspende wieder in den Vordergrund. „Mit der Gastfamilie habe ich viel darüber gesprochen und erfahren.“

Zurück in Deutschland und während ihrer Zeit im Klinikum kam schließlich der Schlüsselmoment. Sie stand mit einer Familie in einem der Aufzüge des Krankenhauses. Dem Kind fehlten die Haare. „Irgendwie war mir direkt klar, dass es Krebs hat“, erinnert sich die 21-Jährige.

Während dieser ganz junge Mensch dennoch glücklich wirkte, habe sie den Eltern die Traurigkeit im Gesicht ablesen können. Diese Begegnung ließ die Baunatalerin nicht mehr los. „Ich dachte nur: Da muss man doch was machen.“ Also informierte sie sich erneut über die DKMS und die Stammzellenspende. Sie schaute Videos und las Texte.

Es waren Erfahrungsberichte von Spendern und Informationen über den Ablauf – von der Typisierung bis hin zur Spende selbst. Dass zu 90 Prozent der Spenden über das Blut und nur zehn Prozent über eine Knochenmarkentnahme erfolgen, erfuhr sie dabei ebenfalls. Ihre Bedenken verflogen. „Für mich war es die absolut richtige Entscheidung, mich typisieren zu lassen. Ich denke sogar, dass ich es noch viel früher hätte machen sollen“, sagt sie heute.

Nur wenige Wochen danach wurde sie schon darüber informiert, dass sie als Spenderin in Frage käme. Das kommt gar nicht mal so häufig vor. Denn weil es Unmengen an genetischen Merkmalen und dadurch unendlich viele Kombinationen gibt, kann nicht jeder beliebige Mensch einem anderen seine Stammzellen spenden. Allerdings: Je größer die Übereinstimmung, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Immunsystem des Empfängers eine Abwehrreaktion zeigt.

Im besten Falle kommt die Spende daher von einem sogenannten „genetischen Zwilling“. Selbst innerhalb der Familie gehen jedoch die genetischen Merkmale auseinander.

Anfang September wird sie nun über die periphere Stammzellentnahme zur Spenderin. Das heißt, über ein Kreislaufsystem wird der 21-Jährigen Blut entnommen, mittels eines Geräts die Stammzellen herausgefiltert und über den anderen Arm das Blut wieder in den Körper geleitet. In den Tagen zuvor nimmt sie ein Medikament, das für eine höhere Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn sorgt.

„Nebenwirkungen können grippeähnliche Symptome sein“, weiß Lieser. „Für mich ist es so wenig im Vergleich zu dem, was der Empfänger durchmachen muss.“ (Hanna Maiterth)