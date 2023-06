Gesundheitslotsen im Büro: Rathaus in Baunatal will Vorreiter sein

Von: Sven Kühling

Die Stadt Baunatal will ihre Beschäftigten auf dem Weg zur besseren Gesundheit begleiten. Nach und nach sollen Gesundheitslotsen ausgebildet werden.

Baunatal – Knapp 650 Beschäftigte hat die Stadt Baunatal – auf dem Bauhof, in den Kitas und in den Verwaltungen im Rathaus in Altenbauna und bei den Stadtwerken in Rengershausen. Zunehmend geht es in Betrieben und Verwaltungen um Fragen der Gesundheit. Ziel ist es, möglichst fit und gesund durchs Arbeitsleben zu kommen.

Die Stadt Baunatal will ihre Beschäftigten auf diesem Weg begleiten – nach und nach sollen Gesundheitslotsen ausgebildet werden, die ihren Kollegen mit Tipps und Übungen zur Seite stehen. Und: Die Lotsen liefern nicht nur Grundlagen für mehr Bewegung am Arbeitsplatz, sondern sie weisen etwa auch auf psychische Belastungen und Erkrankungen hin.

Zwei Mitarbeiter der Verwaltung starten jetzt erstmalig in die Ausbildung zum Gesundheitslotsen. Diese sollen schließlich als Multiplikatoren für gesundheitsfördernde Lebens- und Arbeitsweisen dienen, heißt es von den Initiatoren. Mit im Boot sind bei dem Angebot, neben Verwaltungen, auch Betriebe, mehrere betriebliche Krankenkassen, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie das Regionalmanagement Nordhessen.

Gesundheitslotsen in Baunatal: Nicht nur in Verwaltungen soll es losgehen

„Wir wollen das Thema Mitarbeiter-Gesundheit stetig weiter ausbauen“, sagt Bürgermeisterin Manuela Strube bei der Vorstellung des Projektes im Baunataler Rathaus. Als mögliches Beispiel nennt sie eine tägliche Sportpause um 12.30 Uhr in allen Abteilungen. „Von den Kitas bis zu den Stadtwerken.“

In Baunatal spiele Gesundheit schon lange eine Rolle im Verwaltungsalltag, berichtet Projektverantwortlicher Thomas Briefs. „Das hat schon bei Bürgermeister Heinz Grenacher begonnen.“ Wichtig sei, dass das Thema nicht nur eine Sache der Führungskräfte bleibe. Das Projekt der Gesundheitslotsen für Verwaltungen und mittlere Unternehmen gebe es bereits seit 2016, ergänzt Ulrike Remmers vom Regionalmanagement.

Die Stadt Baunatal holt sich Verstärkung beim KSV Baunatal. Ein sogenannter Live-Coach soll Workshops und Sporteinheiten in den Abteilungen organisieren. „Hier werden einmal wöchentlich Maßnahmen wie aktive Minipausen unter anderem im Rathaus oder am Baubetriebshof angeboten“, erläutert Dennis Siebrecht, beim KSV für die Gesundheitsförderung zuständig.

Themen wie Ergonomie, Ernährung und Entspannung stehen auf dem Plan

Im Mai habe am Bauhof bereits ein Gesundheitstag mit den Schwerpunkten Ergonomie, Ernährung und Entspannung stattgefunden, so Siebrecht.

Vor zwei Jahren sei ein solcher Tag in den Baunataler Kitas über die Bühne gegangen. „Das oberste Ziel aller Maßnahmen ist es, langfristig die Eigeninitiative der Mitarbeitenden zu stärken und ihr Gesundheitsbewusstsein zu fördern.“

Ulrike Renners und Vertreter von Krankenkassen berichten bei einem Pressegespräch im Baunataler Rathaus, dass es gerade bei kleineren und mittleren Betrieben nicht so leicht sei, das Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge zu schaffen.

Viele Verantwortliche sagten zunächst: „Dafür haben wir gar keine Zeit.“ Jeder Euro, den man in Gesundheitsförderung stecke, bringe einem Unternehmen drei Euro zurück, ergänzt Thomas Briefs. (Sven Kühling)

Informationen zur Ausbildung zum Gesundheitslotsen gibt das Regionalmanagement Nordhessen, Tel. 0561/97062219. Internet: nordhessen-gesundheit.de/die-projekte/gesundheitslotsen/