Hessen Mobil legt Blühflächen an Autobahnen im Landkreis an

Ein Paradies für Insekten: Neben den Betonpisten an den Autobahnen im Landkreis Kassel will Hessen Mobil Blühwiesen anlegen.

Die Zugmaschine schnauft kurz durch, setzt sich in Bewegung und der riesige Pflug mit seinen vier Schaufeln schneidet – wie das heiße Messer durch die Butter – eine 30 Zentimeter tiefe Furche in den Boden.

Christoph Tepel aus Twistetal (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sitzt am Steuer des 240 PS starken Traktors, zieht gerade seine 60 Meter lange Spur und wendet dann wieder seine Maschine.

Es hat den Anschein, als sollte die Erde hier umgepflügt werden. Das wird sie auch, aber nicht um später Getreide zu säen, wie man meinen könnte, sondern um eine Saatspur für eine Blumenwiese anzulegen. Bis zum Spätsommer wird dann hier ein Paradies für Insekten, Bienen, Hummeln und Schmetterlinge entstehen. Hessen Mobil, zuständig für das Straßen- und Verkehrsmanagement in Nordhessen, will hier ein ehrgeiziges Projekt umsetzen. 14 000 Quadratmeter Grünflächen wurden im nordhessischen Raum ausgewählt, um bald für die Insektenwelt zu erblühen. In Baunatal, an der Grenze zu Kassel, begann das Vorhaben an der Autobahn Aus- und Abfahrt Kassel-Bad Wilhelmshöhe direkt an der Autobahn 44.

+ Ein buntes Paradies für alle Insekten: Bienen, Hummeln und Schmetterlinge sollen sich nahe der Autobahn 44 im Spätsommer an vielen Blumen erfreuen können. © Archivfoto: Karl-Heinz Germandi

Wenn die meisten Blühflächen schon ihre bunte Vielfalt verloren haben, tut sich hier für die Insektenwelt im Spätsommer noch einmal ein Paradies auf. Einjährige- und zweijährige Saatmischungen werden dann in voller Blüte die Kleinsttiere anlocken. Regionalbevollmächtigte Christina Röntgen: „So werden die Zeitspannen für die Insekten verlängert, in denen sie Nahrung finden. Auch das trägt zur Artenvielfalt bei“, erklärt sie. „In den letzten 40 Jahren ist bei den Insekten ein Rückgang von 80 Prozent zu verzeichnen. Dagegen kämpfen wir an.“

+ Hier sollen die Blühflächen entstehen. © HNA Grafik

Auch Markus Wurmnest von der Autobahnmeisterei Baunatal ist von dem Vorhaben überzeugt: „Wir beobachten das Wachstum genau, um in den nächsten Jahren darauf reagieren zu können. Bei den Mischungen sind wir flexibel“, meint er und weist darauf hin, dass auf den Grünflächen zwischen den Auffahrten keine Störungen durch Fußgänger entstehen. „Hier kann sich alles ganz ungestört entwickeln.“ An der A44 sind noch weitere Nutzflächen in Zierenberg, Breuna und Kassel-West geplant. Auch an der A7 (Rasthof Kassel, Kassel-Ost und Mitte) und der A49 (Baunatal-Nord) werden Grünflächen umgewandelt. Die Insekten wird es freuen und für die Autofahrer ist es ein bunter Blickfang.

Blühflächen auch in anderen Regionen

In Waldeck-Frankenberg hat der Landkreis gegen das Insektensterben Saatgut an Landwirte verteilt. Die Stadt Schwalmstadt hat kleine Tütchen mit Saatgut an Grundstückeigentümer verteilt, die Stadt Hann. Münden hat sich mit einer Bewerbung beim Netzwerk Blühende Landschaft erfolgreich beworben und Saatgut für Blühwiesen erhalten.